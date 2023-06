[Deal du jour] Le prix des SSD baisse encore un peu plus, comme l’attestent nos bons plans réguliers sur ces accessoires. Que ce soit pour votre PC ou vos consoles de jeux, les SSD internes et externes sont de plus en plus abordables. C’est le cas de ce SSD de 4 To à moins de 200 €.

C’est quoi, la promotion sur ce SSD interne Crucial ?

Le SSD interne Crucial MX500 d’une capacité de 4 To, est habituellement vendu autour de 260 €. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 199,99 €.À noter qu’il n’est pas compatible avec la PS5, mais vous trouverez tout un tas de références fiables dans notre guide dédié aux SSD compatibles avec la dernière PlayStation.

C’est quoi, ce SSD interne de 4 To ?

Le MX500 de Crucial est un SSD interne 2,5″ équipé de la seconde génération de puces NAND 3D de Micron. La mémoire 3D empile les cellules mémoire côte à côte et verticalement, pour une densité de cellules plus grande et un coût de production plus faible. Son revêtement en aluminium permet à la coque de faire office de dissipateur de chaleur, en abritant un pad thermique entre elle et la puce. Ce SSD SATA offre d’excellentes performances et une parfaite stabilité. Ses vitesses de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture ne sont pas les plus rapides du marché, contrairement aux SSD NVMe par exemple, mais sont suffisantes pour redonner un coup de jeune à un vieux PC.

Si vous avez besoin de beaucoup de stockage, sa capacité de 4 To est parfaite pour stocker de nombreux fichiers. Pour le travail, c’est la solution idéale pour stocker efficacement, et en toute sécurité, vos travaux. Pour une utilisation personnelle, il se fera une joie de conserver vos fichiers, photos et vidéos. Les joueuses et les joueurs pourront sauvegarder une bibliothèque de jeux conséquente, et, bien que les débits ne soient pas impressionnants, les performances sont bonnes pour une configuration gaming, du moins suffisante pour apprécier Diablo IV.

Le MX500 est simple à installer // Source : Crucial

Ce SSD interne de Crucial est-il une bonne affaire ?

La période de pénurie durant la pandémie avait fait grimper le prix des composants électroniques. La mémoire NAND du stockage flash des disques durs SSD baisse depuis de plus en plus de prix. Moins de 200 € pour un SSD de 4 To, c’est une excellente affaire. Le MX500 est garanti 5 ans et offre une endurance en écriture élevée, de 1000 To en écriture.

Sa taille standard de 2,5 pouces fait qu’il s’installe facilement dans un PC fixe, ou même dans un PC portable. Pour faire les bonnes manipulations lors de l’installation, suivez nos conseils pour installer un SSD interne. Notez enfin qu’il s’accompagne d’une fonctionnalité de protection contre les coupures de courant, afin de préserver vos travaux enregistrés en cas de coupure d’électricité inattendue.

Pour accompagner votre SDD

👉 Notre guide pour monter votre PC gaming

