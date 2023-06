Le laboratoire OpenAI, à l’origine des modèles de langage qui font tourner ChatGPT, temporise sur l’avenir. Questionné sur GPT-5, le fondateur Sam Altman explique se concentrer d’abord sur GPT-4.

GPT-4 aura vraisemblablement un successeur, mais il n’est pas près de sortir. Voilà, en substance, le commentaire de Sam Altman, le patron d’OpenAI, le laboratoire derrière les modèles de langage qui font tourner le chatbot ChatGPT. « Nous travaillons sur les nouvelles idées dont nous pensons avoir besoin, mais nous ne sommes certainement pas près de commencer. »

Beaucoup de travail reste à faire avant GPT-5, selon OpenAI

Ses propos, tenus à l’occasion d’un déplacement en Inde, ont été rapportés par le site Techcrunch le 7 juin 2023. L’intéressé, qui a déjà eu l’occasion de manifester une certaine réserve quant au déploiement du successeur de GPT-4, considère qu’il y a « beaucoup de travail à faire avant de lancer ce modèle ». Parmi ce travail figure ce que l’on appelle l’alignement, pour que l’IA soit sûre.

Sam Altman a mentionné le temps qu’il a fallu pour calibrer GPT-4. « Lorsque nous avons terminé GPT-4, il nous a fallu plus de six mois pour être prêts à le publier », a-t-il indiqué. Cette période de six mois n’a pas servi à développer GPT-4 à proprement parler, mais à ajuster son comportement pour éviter qu’il « hallucine », c’est-à-dire qu’il raconte n’importe quoi.

GPT-4 est le modèle de langage le plus avancé d’OpenAI. // Source : Numerama

GPT-4 est le modèle le plus avancé d’OpenAI pour la génération de texte. Il a été dévoilé en mars et constitue un bond en avant notable par rapport à la version précédente, GPT-3.5. On le retrouve aujourd’hui derrière ChatGPT, le fameux agent conversationnel que le laboratoire a rendu public en novembre 2022. ChatGPT est intégré dans Bing, le moteur de recherche de Microsoft.

Les propos de Sam Altman s’inscrivent dans un contexte de relative défiance à l’égard du développement de l’IA générative, catégorie à laquelle appartiennent les outils d’OpenAI. Dans les jours qui ont suivi la sortie de GPT-4, une tribune a été mise en ligne pour demander une pause sur les IA plus puissantes que GPT-4 — comme GPT-5.

