[Deal du jour] Après une hausse de prix en 2022, due à l’inflation, le casque de réalité virtuelle Quest 2 était monté à 449 €. Meta profite de l’annonce du Quest 3 pour redescendre le prix du Quest 2 à partir de 349 €, son offre de lancement.

C’est quoi, la promotion sur le Quest 2 ?

Ce n’est pas une promotion à proprement parler, mais un retour à la normale. À compter du 4 juin 2023, le Quest 2 revient au prix de 349,99 € au lieu de 449,99 € pour la version 128 Go, et au prix de 399,99 € contre 479,99 € pour la version 256 Go. Ses tarifs correspondent aux prix de lancement initial.

C’est quoi, ce casque de réalité virtuelle ?

Le Meta Quest 2, anciennement Oculus Quest 2, est un casque de réalité virtuelle sans fil, créé par Meta Quest. Une sangle ajustable pour la tête remplace les attaches hasardeuses de Quest 1, son prédécesseur. Le maintien est meilleur et le casque est relativement agréable à porter. L’ajustement nécessite toutefois un coup de main à prendre, afin de le fixer efficacement sur votre tête. Pour peu que vous n’ayez pas réussi à le positionner correctement, le Quest 2 glissera sur l’avant en cas de mouvement brusque. Rassurez-vous, une fois la bonne technique acquise, le casque reste bien en place et procure un bon confort. Si vous portez des lunettes, la mousse de la visière avant, un peu étroite, peut se remplacer par une mousse plus large, en passant bien sûr par la caisse.

Les deux manettes fournies avec le Quest 2 gagnent en taille. Cela permet une meilleure position du pouce et une meilleure prise en main. Leur autonomie est d’un peu plus de 30 heures. Elles fonctionnent avec une simple pile AA, pour chacune des manettes. Le casque quant à lui possède une autonomie de 3 h environ, en fonction de l’utilisation. Il se recharge via le port USB-C.

La molette pour ajuster la sangle Elite du Meta Quest 2. // Source : Louise Audry pour Numerama

Est-ce que le Quest 2 vaut le coup à ce prix ?

Si vous êtes fan de réalité virtuelle, alors c’est une bonne occasion de se procurer un très bon casque, à un prix un peu plus abordable. À l’inverse du Quest 1 qui proposait de l’OLED, le Meta Quest 2 opte pour un écran LCD à basculement rapide, afin d’éviter les effets de flou. Sa résolution de 1 832 × 1 920 pixels par œil est largement supérieure à son grand frère. Le LCD a de plus l’avantage de réduire les écarts entre chaque pixel et ainsi, d’améliorer la qualité de l’image et la netteté. Le taux de rafraîchissement est de 90 Hz.

Le Meta Quest 2 embarque la puce Snapdragon XR2. Cette dernière est conçue pour la réalité virtuelle et apporte fluidité et puissance. Le Quest 2 est capable de faire tourner des jeux gourmands en ressources. Le casque de Meta s’accompagne aussi de deux haut-parleurs directifs intégrés dans le serre-tête. Sans être incroyable, la spatialisation du son est naturelle, pour une expérience plus immersive. Enfin, la technologie Roomscale embarquée vous permet de définir votre aire de jeu. Des caméras à l’avant du casque repèrent les murs et meubles dans votre pièce, pour éviter que vous ne les heurtiez pendant une partie.

