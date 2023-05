Tout juste annoncé, le Dyson 360 Vis Nav a de quoi faire rêver les amateurs de la marque anglaise, en quête d’un bon aspirateur robot Dyson depuis plusieurs années. Pour rivaliser avec iRobot, Roborock et Neato, les leaders du secteur, Dyson mise sur une proposition haut de gamme, mais fait des concessions majeures.

Dyson peut-il réussir là où il a toujours échoué ? Après deux expérimentations infructueuses en 2014 et 2019 (le 360 Eye et le 360 Heurist), le géant anglais de l’aspiration croit toujours en sa capacité de réussite sur le secteur des aspirateurs robots, de plus en plus populaires ces dernières années. Le 360 Vis Nav, qui sera lancé début 2024 (Dyson fait étrangement l’impasse sur Noël), entend réconcilier les fans de la marque avec les utilisateurs d’aspirateurs robots. La stratégie de Dyson est simple : embarquer plusieurs technologies qui lui sont propres dans un format portable et autonome, sans trop regarder la concurrence.

Dyson 360 Vis Nav : un aspirateur robot très technologique

Dyson aime se définir comme une entreprise de nouvelles technologies, plutôt que comme une entreprise d’électroménager. Ça tombe bien, le 360 Vis Nav embarque justement de nombreuses caractéristiques alléchantes, à commencer par un moteur autoadaptatif qui lui permet, selon Dyson, d’aspirer deux fois plus fort que les références du marché (comme avec le Gen5 detect, on peut imaginer que cette puissance maximale n’est pas active en permanence).

Grâce à un « capteur piézoélectrique », le Dyson 360 Vis Nav adapte sa puissance (et son bruit) à la saleté du sol. L’aspirateur dispose aussi d’un écran qui propose, comme sur le Gen5 detect, une estimation du nombre de particules nettoyées après chaque nettoyage. Le tout est synchronisé dans l’application de Dyson, qui sert aussi à planifier les nettoyages.

Le design du Le Dyson 360 Vis Nav est fidèle aux codes de la marque. Aucun autre aspirateur robot ne lui ressemble. // Source : Dyson

Esthétiquement, Dyson a aussi fait le choix d’opter pour un modèle en forme de D, plutôt qu’un aspirateur circulaire. Un choix est une conséquence de la forme de sa brosse, placée sur le bord de l’aspirateur, et similaire à celle des aspirateurs balais. Le 360 Vis Nav propose également une fonctionnalité inédite, une petite raclette déployée sur le côté pour nettoyer le long des murs. Cette caractéristique est extrêmement intrigante, nos confrères des Numériques indiquent qu’elle fonctionne vraiment bien.

Parmi les autres caractéristiques du Dyson 360 Vis Nav, citons une autonomie de 50 minutes (c’est mieux que ses précédents aspirateurs), la présence de 26 capteurs ou des LED pour mieux naviguer dans l’obscurité… En revanche, aucun prix n’est communiqué, ce qui ne présage rien de bon. Le Dyson Gen5 detect en forme de balai coûte déjà 999 euros, ce qui peut laisser imaginer que le Dyson 360 Vis Nav ira encore plus haut. C’est d’autant plus problématique que la concurrence, souvent moins chère, propose des fonctions exclusives, comme un mode serpillière ou un système de vidange automatique. Dyson joue-t-il encore avec le feu ?

Grâce à sa petite brosse, l’aspirateur de Dyson peut accéder aux coins des murs. // Source : Dyson

Dyson renouvelle sa gamme pour la maison

En plus de cet aspirateur robot, Dyson compte lancer de nouveaux produits dans les prochains mois. Le Gen5 detect sera accompagné du Gen 5 outsize, que l’on imagine plus grand. Il y a aussi le V15 Detect Submarine, une nouvelle version de l’aspirateur haut de gamme de l’année dernière, avec une brosse capable de passer la serpillière. Dyson compte aussi lancer de nouveaux purificateurs d’air, en attendant d’éventuelles annonces sur les ventilateurs au début de l’été.

