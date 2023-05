[Deal du Jour] La Fnac et Darty proposent une réduction sur le pack découverte Philips Hue. Il se compose de deux ampoules E27, du pont de connexion, d’un détecteur de mouvements et d’un interrupteur. Ce pack est idéal pour se lancer dans la domotique, surtout à ce prix.

C’est quoi, la promotion sur ce pack d’ampoules connectées Philips Hue ?

Ce Pack Découverte est normalement vendu au prix de 199 €, mais vous pouvez régulièrement trouver des kits équivalents autour de 150 €. Il est actuellement vendu par La Fnac et Darty au prix de 119,99 €.

Il y a quoi, dans ce pack Philips Hue ?

La gamme Hue de Philips est l’une des marques d’ampoules connectées les plus connues, car rapide à prendre en main et plutôt simple à installer. Pour celles et ceux qui démarrent dans la domotique, Philips propose de nombreux kits de démarrage, adaptés pour commencer l’éclairage de vos pièces. Le pack Découverte ici en promotion contient deux ampoules E27, un détecteur de mouvement et une télécommande. Le pont de connexion, essentiel pour faire fonctionner tout ce bon monde, est bien sûr inclus dans le pack.

Vous n’aurez plus qu’à brancher ce dernier à une prise murale et le connecter au Wi-Fi, ainsi que visser les ampoules dans vos luminaires. Retrouvez le tout dans l’application Philips Hue dédiée, et vous pourrez commencer à configurer votre éclairage. L’interrupteur inclus dans ce pack est aimanté et peut se poser sur l’encadrement d’une porte, ou s’utiliser comme une télécommande. Il vous permet d’allumer, d’éteindre ou de changer l’intensité de l’éclairage. Depuis l’application Philips Hue, vous pourrez changer la couleur des ampoules, ou contrôler et planifier l’allumage et l’extinction de votre éclairage. Enfin, le détecteur de mouvement vous permet de déclencher la lumière en entrant dans une pièce.

Est-ce que ce pack Philips Hue est une bonne affaire ?

À moins de 120 €, c’est une excellente affaire. L’application Hue qui accompagne la gamme est ergonomique et la navigation intuitive. Elle vous permet de changer à loisir l’intensité ou la couleur de l’éclairage, afin de créer l’ambiance lumineuse de votre choix parmi les 16 millions de couleurs et les 50 000 nuances de lumière.

Contrôler l’éclairage à la voix est possible grâce aux assistants vocaux Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Siri. Notez enfin que vous pouvez contrôler jusqu’à 50 lampes intelligentes avec votre smartphone, et qu’il est possible de rajouter un pont et des ampoules à l’ensemble.

