La science-fiction aime explorer les possibles jusque dans leurs retranchements. C’est peut-être ce qui a poussé le célèbre écrivain Hugh Howey (l’auteur de Silo, dont l’adaptation est d’ailleurs attendue pour mai) à proposer un bien étrange prompt à ChatGPT : l’invention d’une toute nouvelle religion. Il raconte sa démarche et le résultat dans un post de blog, publié le 8 avril 2023.

« En vous appuyant sur votre connaissance de toutes les religions du monde, j’aimerais que vous créiez un tout nouveau système de croyance », a-t-il inséré au début de sa requête auprès de ChatGPT. Il demande alors à l’algorithme de développer trois récits bibliques :

Un mythe originel sur la création de l’Univers

Un mythe originel sur l’émergence de la Terre

Un mythe originel sur l’humanité

Ce n’est pas tout. Dans son prompt, Hugh Howey a également demandé à ChatGPT de proposer « un système d’éthique et de morale » venant avec dix commandements fondateurs. « Il doit s’agir de grandes lignes directrices sur la façon de mieux traiter les autres, d’être le meilleur de soi-même, de créer le plus grand bonheur pour le plus grand nombre de personnes et de rendre le monde meilleur », écrit-il auprès de l’algorithme. Il insère enfin la demande d’un nom, pour désigner ce courant, et « tout ce que vous souhaitez ajouter (coutumes, fêtes, vêtements, dictons, hymnes, ce serait merveilleux) ».

Quand ChatGPT propose une religion : « Harmonism »

Le chatbot a produit une réponse très complète, remplissant chaque case requise par l’écrivain. ChatGPT propose d’abord un nom à cette religion : harmonism. Puis il livre, comme demandé, trois récits originels :

Pour l’origine de l’Univers : « Au commencement, il y avait une vaste étendue silencieuse de néant. De ce néant émergea un son unique et harmonieux, l’Harmonie cosmique. Ce son a résonné et s’est étendu, créant différentes fréquences et vibrations qui ont donné naissance à l’univers. »

Pour l’origine de la Terre : « Au fur et à mesure de l’expansion de l’univers, l’harmonie cosmique a atteint un corps céleste qui allait devenir la Terre. Les vibrations harmonieuses ont imprégné la planète d’énergie vitale, formant des océans, des montagnes et des paysages. La Terre est devenue une symphonie vivante de couleurs, de textures et d’écosystèmes, reflétant la beauté de l’harmonie cosmique. »

Pour l’origine de l’humanité : « À partir de la symphonie terrestre, l’harmonie cosmique s’est manifestée sous la forme d’êtres humains, dotés de la capacité unique de percevoir, de créer et de manipuler les vibrations de l’univers. Ce don divin était connu sous le nom d’essence mélodique et permettait aux humains de coexister avec la nature et les autres en harmonie. »

Les 10 commandements de l’Harmonisme selon ChatGPT

ChatGPT répond aussi avec dix commandements, que voici très exactement tels que le chatbot les a écrits :

Honorer l’harmonie cosmique, car elle est la source de toute existence et de toute vie. Respecter et protéger la symphonie terrestre, car elle est une manifestation sacrée de l’harmonie cosmique. Chérir et nourrire l’essence mélodique en vous et dans les autres, car elle est le don divin qui nous unit tous. Pratiquer l’empathie et la compassion, car ce sont les clés de la compréhension et de l’harmonisation avec les autres. Rechercher la sagesse et la connaissance, car elles nous guident vers une plus grande harmonie et une meilleure compréhension. Encourager et développer la créativité et l’expression personnelle des autres, car elles nous rapprochent de l’harmonie cosmique. Promouvoir la paix et la non-violence, car les conflits ne font que perturber l’équilibre de l’univers. Partager vos bénédictions et vos ressources avec les autres, car cela favorise une société harmonieuse et interconnectée. Prendre soin de tous les êtres vivants et les protéger, car ils sont des acteurs essentiels de la symphonie terrestre. Chercher à s’épanouir et à s’améliorer, car cela vous rapproche de votre véritable moi harmonieux.

ChatGPT ajoute différents usages et coutumes. La méditation quotidienne en fait partie, mais il y a aussi une fête, le « festival de l’harmonie », durant lequel on chante, on danse. « Les participants créent et partagent leurs expressions des vibrations divines dans un cadre communautaire. » Des vêtements particuliers doivent également être portés. « Les adeptes de l’harmonisme portent des vêtements dont les motifs et les couleurs représentent les vibrations de l’univers », indique ChatGPT, sans préciser toutefois quels sont ces motifs et couleurs. ChatGPT a même proposé une phrase que les tenants de cette religion pourraient se dire entre eux : « Que votre essence mélodique résonne d’amour. »

Cela ne s’arrête toujours pas là, car la présence du mot « hymne » dans le prompt a bel et bien poussé le chatbot à générer un hymne « sacré », dont voici le premier quatrain (en version originale) :

In the vastness of the void, a sound arose,

The Cosmic Harmony, existence composed.

From this eternal tone, our Earth was born,

A symphony of life, our world adorned.

Ne voulant pas s’arrêter en si bon chemin, Hugh Howey a décidé de répondre à ChatGPT en lui demandant d’étendre encore un peu plus cette religion, avec des contes et légendes. Le chatbot lui en a livré trois : The Song of the Wind and the Trees ; The Melodic Essence and the Stone ; The River’s Wisdom.

Voici le premier conte, celui de « la musique du vent et des arbres » :

« Dans une forêt luxuriante, le vent et les arbres vivaient en harmonie. Le vent murmurait doucement à travers les feuilles, créant une belle mélodie. Un jour, le vent commença à envier l’enracinement et la stabilité des arbres. Il s’impatienta et voulut que les arbres fassent l’expérience de la liberté de mouvement.

Le vent souffla plus fort, essayant de plier les arbres à sa volonté, mais les arbres résistèrent, restant fermement à leur place. La douce mélodie d’autrefois se transforma en une cacophonie de bruits. Les animaux de la forêt souffrirent et l’équilibre de la symphonie terrestre fut rompu.

Un vieux hibou sage s’approcha du vent et des arbres, leur rappelant l’harmonie cosmique et leur rôle unique dans la symphonie terrestre. Le vent, réalisant son erreur, revint à ses doux murmures et les arbres se balancèrent avec gratitude, reconnaissant le don unique du vent. La forêt retrouva son équilibre et les créatures prospérèrent de nouveau. La leçon : honorer et respecter les rôles et les dons uniques des autres, car c’est ensemble que nous créons la symphonie terrestre. »

ChatGPT nous a aussi proposé l’« harmonisme »

Hugh Howey semble conquis par les réponses de ChatGPT, qu’il estime être brillantes à tout point de vue. Il y trouve de la « sagesse ». Il considère même qu’il y a « beaucoup à méditer » dans ce que propose le chatbot. « Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous, mais je vivrais tout à fait en tant qu’Harmoniste », écrit-il. « En fait, n’ayant aucune autre affiliation, Shay [son épouse] et moi avons décidé d’adopter l’Harmonisme après avoir lu la réponse de ChatGPT. »

Nous avons tenté, à notre tour, de poser la même question à ChatGPT. Mais ce, avec un prompt beaucoup court et basique, sans autre critère particulier que la paix (Could you invent a new religion (with a name, and some principles), which is based on peace ?). C’est non sans étonnement que l’on a pu constater que ChatGPT nous proposait exactement la même religion, portant le même nom, « harmonisme ».

ChatGPT a proposé spontanément le mot « harmonisme » pour définir une possible nouvelle religion. // Source : Capture d’écran Numerama

Comment expliquer cette récurrence ? Une intelligence artificielle, même performante, n’est pas capable de créativité : il s’agit de la synthèse d’un apprentissage, à partir des informations disponibles. De fait, sans doute ChatGPT fait-il la synthèse des mouvements spirituels modernes, en Occident, qui s’inspirent des religions orientales (taoïsme, bouddhisme…), à travers des pratiques de plus en plus en vogue comme le yoga, la méditation. Des notions comme l’« harmonie » et le « zen » y sont très présentes, ce qui pourrait nourrir l’algorithme en ce sens.

Bien qu’Hugh Howey ait un point de vue assez peu nuancé sur l’IA (il considère aussi qu’elles remplaceront « presque tous les thérapeutes »), il est nécessaire de prendre un peu de recul : même si la réponse est assez impressionnante dans sa structure et son langage, on ne peut pas dire que les tenants et aboutissants de la proposition du chatbot soient particulièrement originaux. Donc rassurez-vous, on est encore loin de robots croyants, comme dans Battlestar Galactica. Cela étant, la diversité des requêtes auxquelles ChatGPT peut répondre, de manière aussi intelligible, ne cesse décidément de surprendre, en particulier depuis la V4 lancée en mars dernier.

