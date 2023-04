[Deal du Jour] Lebara Mobile propose plusieurs forfaits mobiles sans engagement, à des prix vraiment attractifs, à commencer par le forfait 80 Go à moins de 10 €. Un prix qui ne bouge pas dans le temps en plus d’être flexible chaque mois.

C’est quoi l’offre sur les forfaits Lebara ?

Lebara propose un forfait mensuel avec 80 Go de data en 4G sur le réseau Orange, au prix de 9,99 € par mois. L’offre est sans engagement et son prix ne bouge pas, même passé la première année. Petite particularité, le forfait se renouvelle tous les 30 jours, afin de vous laisser la main sur la quantité de data dont vous avez besoin. Notez que la carte SIM est gratuite. Enfin, l’offre est exclusive aux nouveaux clients.

C’est quoi ce forfait Lebara ?

Lebara propose un forfait sur le réseau d’Orange, l’un des meilleurs réseaux 4G de France. Le forfait comprend les classiques appels, SMS illimités depuis la France Métropolitaine, depuis l’Europe et les DOM, ainsi que des appels illimités vers 43 destinations internationales. Même si la norme en matière de quantité de données est de 100 Go, 80 Go en 4G est tout de même un très bon volume de data. Cela vous permet d’utiliser internet et vos applications, de regarder du contenu en streaming ou même de jouer en ligne plusieurs fois dans la journée, pendant le mois en cours.

Lebara est un opérateur virtuel, pour vous faire une idée de ce qu’il propose par rapport à la concurrence, consultez notre guide des meilleurs forfaits mobiles de 2023.

LEs forfaits proposés par Lebara // Source : Lebara

Est-ce que ce forfait à moins de 10 €/mois pour 80 Go vaut le coup ?

Les tarifs pratiqués par Lebara sont vraiment attractifs. En dehors de l’abonnement 80 Go, l’opérateur propose d’autres forfaits, dont un avec 200 Go de données, au prix de 18,99 €. Le même forfait en 5G chez Orange revient à 32,99 € la première année.

Vous pouvez facilement vous abonner à Lebara en gardant votre numéro. La souscription au forfait est simple et rapide grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur) à communiquer lors de l’inscription.

Pour aller avec votre forfait

👉 Consultez notre guide des meilleurs smartphones en 2023

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.