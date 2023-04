[Deal du Jour] Oui, le 9 avril, c’est la journée des objets connectés et Amazon propose une réduction sur l’Echo Dot 5e génération, une gamme d’enceintes Bluetooth connectée. Les différents modèles sont tous en promotion, de l’Echo Dot 5 simple, à celle avec horloge intégrée et plus de fonctionnalités et d’accessoires. L’enceinte d’Amazon est disponible à partir de 35 €. L’offre est valable jusqu’au 11 avril.

C’est quoi, cette promotion sur les Echo Dot 5 ?

L’Echo Dot 5e génération, modèle 2022, est vendu habituellement 64,99 €. Elle est proposée en ce moment au prix de 34,99 € sur Amazon. Elle se décline en plusieurs modèles, tous en promotion :

L’Echo Dot accompagnée d’une ampoule connectée E27, au prix de 39,99 € au lieu de 80,68 €.

L’Echo Dot et la Smart Plug (Prise connectée en WiFi), au prix de 46,99 € au lieu des 79,99 € habituels.

L’Echo Dot 5e génération existe aussi avec une horloge intégrée sur la face avant. Ce modèle, habituellement vendu 74,99 €, est proposé en ce moment au prix de 44,99 € sur Amazon. Plusieurs modèles sont aussi en promotion :

L’Echo Dot avec horloge, accompagnée d’une ampoule connectée E27, au prix de 49,99 € au lieu de 90,68 €.

L’Echo Dot et la Smart Plug (Prise connectée en WiFi), est au prix de 56,99 € au lieu 89,99 €.

C’est quoi, l’Echo Dot 5 ?

Cette Echo Dot, proposée en promotion, est la 5e génération d’enceintes connectées d’Amazon. Le design ne change pas de la version précédente, et conserve cette forme de boule caractéristique. Ses dimensions compactes et son design passepartout en font une enceinte facile à intégrer et à dissimuler dans votre intérieur. L’enceinte existe en versions noire ou blanche, selon vos préférences et afin de mieux l’harmoniser avec votre espace. La bande à la base s’allume en bleu, jaune ou rouge, pour indiquer l’état de l’appareil ou si Alexa vous écoute. Une bonne idée qui s’implémente bien avec le design global de l’Echo Dot. La confection est bonne, cependant, elle ne dispose d’aucune certification IP. Attention donc, si vous la placez dans une salle de bain ou dans votre cuisine.

La prise en main de l’Echo Dot 5 est relativement simple. Via l’application mobile Amazon Alexa, et au son de votre voix, l’enceinte se configure et répond instamment aux demandes. Des boutons physiques sont présents pour les commandes de base comme la gestion du volume, la pause/lecture, ou l’activation de la captation vocale. Un tapotement sur la surface tactile du dessus permet aussi d’avoir la main sur la musique en cours ou d’arrêter une alarme. L’Amazon Echo Dot s’intègre à l’écosystème Alexa Cast. Vous pourrez ainsi contrôler d’autres produits de domotique compatibles. La reconnaissance vocale fonctionne bien, à condition de parler près de l’Echo Dot, clairement et à voix haute.

L’Echo Dot 5e génération avec horloge // Source : Amazon

L’Echo Dot 5 est-elle une bonne affaire à ce prix ?

À presque moitié prix, ces modèles d’Echo Dot sont une très bonne affaire. Niveau audio, Amazon a revu son produit à la hausse avec le changement de génération. Vous pouvez toujours la comparer aux autres enceintes Bluetooth de 2023 dans notre guide dédié. Les basses sont meilleures et plus puissantes et les voix plus claires. Sans remplacer une enceinte haut de gamme, L’enceinte connectée d’Amazon fait un bon travail, et vos playlists Spotify ou Deezer sonneront juste, même à fort volume. Vous pouvez même y connecter vos appareils Echo compatibles, ou en faire un système home cinéma avec Fire TV. Le modèle avec horloge affiche l’heure de façon visible sur la face avant de l’appareil. L’affichage LED peut aussi afficher les alarmes, la météo du jour ou encore les titres des chansons.

Le modèle avec la prise connectée Smart Plug permet de connecter l’enceinte en Wi-Fi. Cette dernière peut alors se contrôler à distance via l’application dédiée. Vous pourrez y configurer des programmes pour allumer et éteindre automatiquement la prise et l’enceinte. La Smart Plug vous permet de plus de connecter les appareils électriques que vous y brancher.

