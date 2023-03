[Deal du Jour] Oui, vous avez bien lu. Ce 31 mars, c’est la journée mondiale de la sauvegarde. Tout comme il faut emmener sa voiture au contrôle technique ou changer les piles de la télécommande, il faut se rappeler régulièrement de sauvegarder ses données sur des périphériques externes. Afin de les conserver et de ne pas les perdre, de nombreuses solutions de stockage s’offre à vous. Ce SSD interne de PNY est actuellement à un excellent prix.

C’est quoi, la promotion sur ce SSD 2 To ?

Le SSD interne 2,5 pouces CS900 de PNY, d’une capacité de 2 To, est habituellement vendu autour de 120 €. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 102,88 €.

C’est quoi ce SSD interne ?

Ce SSD SATA 2.5 de PNY possède une capacité de 2 To. Une telle quantité de stockage vous permet de sauvegarder environ 400 000 photos, 500 000 chansons, ou plus de 200 films en HD. Sachant qu’en moyenne, les Français ont 33 jours de congés par an, et qu’ils prennent, en moyenne, 42 photos par jour de vacances, ce SSD de 2 To vous permet de stocker toute une vie de voyage. Plus sérieusement, 2 000 Go de stockage vous permet de conserver l’ensemble de vos données, personnelles ou professionnelles, sans trop vous soucier de la place. Les SSD sont de plus robustes et leur durée de vie, d’une dizaine d’années, vous laisse une marge conséquente.

Le PNY CS900 possède une interface SATA troisième génération. Il offre des débits jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 520 Mo/s en écriture, pour des petits fichiers. Pour des transferts plus volumineux cependant, les vitesses peuvent radicalement chuter une fois le cache dépassé. Il reste toujours plus rapide qu’un disque dur traditionnel, et ses performances sont idéales pour redonner une seconde vie à un vieil ordinateur. Son format 2,5 pouces vous permet de l’installer facilement dans un ordinateur de bureau ou un PC portable. Suivez nos conseils pour installer un SSD interne, si vous avez des doutes sur les manipulations à effectuer.

Le PNY CS900 est un SSD interne // Source : PNY

Est-ce que le SSD interne CS900 de PNY est intéressant à ce prix ?

Moins de 100 € pour un SSD de 2 To, c’est une excellente affaire. Ce SSD interne est en SATA. Une interface NVMe exploite des emplacements PCIe pour accélérer les performances. L’interface SATA est moins performante certes, mais beaucoup moins onéreuse et reste un bon compromis. Les démarrages, temps de chargement et téléchargements seront tout de même réduits, et la plupart des logiciels tourneront de façon fluide. Vous pourrez aussi booster votre configuration gaming. Enfin, le SSD PNY CS900 est garanti 3 ans.

