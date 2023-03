[Deal du Jour] Boulanger propose en ce moment une réduction sur la manette officielle Xbox Series X et Series S. Un pad repensé par Microsoft pour accompagner sa nouvelle génération de consoles. Sans trop s’éloigner du modèle précédent, la manette pour Xbox Series offre toujours une excellente prise en main, des boutons parfaitement intégrés et des gâchettes avec un grip bienvenu.

C’est quoi, la promotion sur ces manettes Xbox Series ?

Vendues habituellement 59,99 €, les manettes pour Xbox Series, modèle blanc, bleu et jaune électrique, sont actuellement proposées sur Rakuten via la boutique de Boulanger, au prix de 44,99 €. Et avec le code RAKUTEN5 à rentrer dans le panier, vous bénéficiez de 5 € de réduction en plus, faisant passer le prix de la manette à 39,99 €.

C’est quoi, cette manette pour Xbox Series ?

La manette sans fil Xbox Series ressemble à celle de la Xbox One. Microsoft n’a en effet pas jugé utile de modifier en profondeur un accessoire qui a déjà fait ses preuves. La forme et l’ergonomie sont donc quasiment similaires, en dehors de quelques détails modifiés pour une meilleure expérience. Les gâchettes et les boutons de tranche sont maintenant dotés de grips texturés. Grâce à une surface antidérapante, également présente sur le dos de la manette, l’adhérence, et par extension la prise en main, sont grandement améliorées. Toujours au niveau des gâchettes, le retour de force est bien conçu et les sensations sont amplifiées sur certains jeux.

La croix directionnelle change légèrement de design pour une version en creux qui accompagne mieux les mouvements du pouce. Un clic retentit à chaque pression, rendant la sensation d’appui plus agréable. Comme c’est déjà le cas chez Sony depuis la génération précédente, la manette Xbox Series accueille désormais un bouton de partage en son centre. Vous pourrez capturer des photos ou une séquence de votre partie de Resident Evil 4 en cours, pour les partager sur les réseaux sociaux. Avec son poids de moins de 550 g, son ergonomie, le placement des boutons et sa solidité, Microsoft propose un des meilleurs pad du marché.

La prise en main du pad Xbox Series est excellente // Source : Louise Audry pour Numerama

Cette manette pour Xbox Series est-elle une bonne affaire ?

C’est un très bon prix pour la meilleure manette pour Xbox Series, parfaitement compatible avec votre PC. Elle est en effet idéale pour jouer sur PC et est parfaitement compatible Windows 10 et 11. Vous pourrez la connecter simplement en filaire, ou via le Bluetooth. L’appairage est rapide et Microsoft vous indique la marche à suivre sur la page dédiée. Le pad sans fil Xbox Series peut aussi se connecter aux smartphones et tablettes Android et Apple.

Malheureusement, Microsoft ne fournit pas de batterie avec sa manette. Elle fonctionne, par défaut, avec deux piles alcalines AA/LR6, ou des piles rechargeables. Notez que la batterie rechargeable et son câble USB-C sont vendus au prix de 22,99 €. Il est également possible de recharger la manette en jouant, via le port USB C.

