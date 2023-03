La bibliothèque Steam deviendra inaccessible en 2024 pour celles et ceux ayant encore Windows 7, 8 et 8.1. La mise à jour vers un OS plus récent est recommandée par Valve.

Microsoft n’assure plus de support pour Windows 7, 8 et 8.1, parfois depuis belle lurette. Il y a pourtant encore de par le monde des individus qui se servent de ces deux anciens systèmes d’exploitation, malgré l’absence de correctifs colmatant les brèches décelées au fil du temps. Dans le monde, 7 % des OS Windows appartiennent à ces deux générations, selon des chiffres de février.

Steam ne fonctionnera plus sur Windows 7, 8 et 8.1 en 2024

Un chiffre qui pourrait toutefois plonger fortement d’ici à la fin de l’année. Le studio de jeux vidéo Valve a pris la décision de ne plus assurer la compatibilité de Steam avec Windows 7 et 8. En conséquence, le logiciel ne pourra plus être lancé après le 1er janvier 2024. Cette décision figure sur une page du support de la plateforme, dont Ars Technica s’est fait l’écho le 29 mars.

Il existe encore un petit pourcentage de joueurs et de joueuses qui accèdent à Steam avec Windows 7 et 8. Dans les statistiques de matériel fournies par le service, ce public représente environ 2 % de tous les particuliers sur Windows. La très grande majorité des individus utilisent Windows 10 (deux joueurs sur trois). Windows 11 constitue le dernier gros tiers.

La décision de Valve porte sur trois anciens O.S.. // Source : Andrew Writer

Évidemment, Steam invite celles et ceux qui ont gardé leurs attaches sur ces deux antiques O.S. à ne pas attendre la dernière minute pour passer sur un OS. Ne serait-ce que pour limiter l’exposition aux failles et aux malveillances. Mais si en 2023 on trouve encore des traces d’utilisation de Windows 7 et 8, c’est que cet argument ne fait pas mouche auprès de ce public.

Deux raisons poussent Steam à tourner cette page — en laissant encore neuf mois aux ultimes retardataires. D’abord, il y a le fait que certaines fonctionnalités de l’outil reposent sur Google Chrome, qui lui aussi s’est détourné de Windows 7 et 8. Pour que Steam évolue encore, il lui faut suivre le développement du navigateur web du géant du net.

Valve doit aussi songer au développement de son service, autant en termes de sécurité que de fonctionnalités. Or, certains composants nécessitent au minimum Windows 10. La nature de ces éléments n’est pas précisée. La mise à jour est donc indispensable pour ne pas se trouver dans l’impossibilité d’accéder à sa ludothèque et de jouer à ses jeux vidéo.

