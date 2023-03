Une troisième banque a fait faillite aux États-Unis : Signature Bank. Moins grande que la Silicon Valley Bank, elle restait cependant un rouage essentiel dans l’industrie des crypto-monnaies. Sa disparation rend encore ce secteur encore plus précaire.

Jamais deux sans trois. Après la faillite de Silvergate le 8 mars 2023 et celle de Silicon Valley Bank (SVB) le 11, Signature a été fermée le 12 mars 2023. Le département des Services financiers de l’État de New York, aux USA, a annoncé par communiqué de presse avoir pris le contrôle de la banque afin de gérer sa liquidation. C’est donc désormais le Federal Depository Insurance Corporation (FDIC) qui est l’administrateur judiciaire de la banque — et cela n’augure rien de bon pour les entreprises du secteur des crypto-monnaies.

Que s’est-il passé pour la banque Signature ?

Le communiqué de presse de l’État de New York ne rentre pas dans les détails. Il précise simplement que Signature Bank avait 110,36 milliards d’actifs et 88,59 milliards de dépôts au 31 décembre 2022 — des sommes faisant d’elle la 3e plus grosse banque à faire faillite aux États-Unis.

La banque Signature fait à son tour faillite. // Source : Signature / Canva

Les désagréments de la banque ont commencé avec la faillite de FTX. Au mois de novembre 2022, celle qui était largement considérée comme l’une des plateformes d’échange de crypto-monnaies les plus sûres du monde a fait brutalement faillite à la suite de gros problèmes de gestion. FTX a emporté avec elle d’importantes sommes. Elle doit aujourd’hui plus de 8 milliards de dollars à environ 1 million de créanciers.

FTX comptait parmi les clients de Signature Bank, mais ne représentait qu’une toute petite partie de ses fonds : seulement 0,1 % des dépôts de la banque. La banque aurait donc pu se sortir de l’histoire relativement indemne. Cependant, après la faillite de FTX, de nombreux clients de la banque ont souhaité retirer leur argent. En tout, les dépôts de Signature ont chuté de 17 % au dernier trimestre 2022 par rapport à la fin d’année 2021, selon Investopedia.

Contrairement à Silvergate, qui a volontairement déposé le bilan, Signature a été fermée sur ordre des autorités américaines. Dans un autre communiqué de presse, écrit par le Trésor américain, la réserve fédérale et la FDIC, les institutions expliquent que Signature « a été fermée sur ordre de l’autorité de supervision ». « Tous les déposants de la banque seront indemnisés », et, comme pour Silicon Valley Bank, « aucune perte ne sera supportée par les contribuables ».

Pourquoi y a-t-il peu de banques pour les entreprises cryptos ?

Signature Bank était l’une des rares banques « classiques » des États-Unis à accepter de fournir ses services à des entreprises crypto. Le secteur a longtemps souffert (et souffre toujours) d’une réputation assez sulfureuse, entre les accusations de blanchiment d’argent et la très forte volatilité des actifs numériques. Certaines banques ne voient pas non plus d’un très bon œil la concurrence que leur font ces entreprises, qui représentent un nouveau secteur financier.

Certaines entreprises cryptos jouent d’ailleurs sur leur opposition aux institutions bancaires traditionnelles pour attirer de nouveaux clients. Il n’empêche que les entreprises ont tout de même toujours besoin d’une banque pour verser à leurs employés leurs salaires, payer leurs factures, et d’autres tâches essentielles.

Signature a été fermée par les autorités américaines. // Source : Canva

Du fait des risques et d’une opposition idéologique au secteur des cryptos, peu de banques acceptaient de travailler avec ces entreprises. Aux États-Unis, on en comptait trois : Silvergate, Signature Bank, et Metropolitan Bank. Les deux premières ont fait faillite, et, le 9 janvier, Metropolitan Bank a annoncé mettre fin à ses activités dans le domaine des cryptos, citant les « récents développements dans l’industrie des crypto-actifs ».

Reste-t-il des banques qui acceptent les entreprises cryptos ?

Cela ne signifie pas qu’il n’y a plus de banques du tout pour les entreprises cryptos. Mike Bucella, un investisseur spécialisé dans le monde des actifs numériques, a expliqué pour la chaîne américaine CNBC que beaucoup de ces sociétés se tournaient vers les banques Mercury et Axos. Circle, l’entreprise émettrice du stablecoin USDC, a quant à elle déclaré qu’elle avait bougé ses fonds de SVB à BNY Mellon. Il ne s’agit là que des banques américaines. Il faut également ajouter à cette liste toutes les autres institutions financières internationales, dont celles installées dans des paradis fiscaux, prêtes à accueillir des entreprises cryptos.

Cependant, il persiste pour l’instant un problème majeur pour les entreprises cryptos : l’accès aux liquidités. Une autre particularité de Silvergate et de Signature Bank était d’avoir mis au point leurs propres réseaux de transfert d’argent. Ils permettaient aux entreprises cryptos de convertir leurs actifs en dollars 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans attendre les horaires d’ouverture des banques (ce qui est d’habitude le cas). Pour l’instant, aucune autre banque n’a annoncé le lancement d’un tel service — ce qui veut dire que les entreprises cryptos vont avoir plus de mal à avoir accès à des liquidités.

