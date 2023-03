Il y a toujours quelque chose à découvrir sur TikTok. Sur Numerama, on vous sélectionne chaque mois quelques chaînes TikTok créatives, drôles ou captivantes. Voilà celles de mars 2023.

Le printemps arrive enfin, on a envie de ranger sa doudoune et sortir sa petite veste en jeans… mais la météo est toujours aussi glaçante et l’appel de son lit chaud est irrésistible. Alors, glissez-vous sous la couette, ouvrez TikTok et profitez de notre nouvelle sélection de comptes !

Bien sûr, nous vous conseillons de jeter un coup d’œil à notre compte TikTok pour commencer, mais nous vous avons aussi trouvé quelques pépites sur la plateforme.

PlatypusDemonia

Un peu de sciences pour commencer ! PlatypusDemonia nous partage sa passion de l’hydrogéologie, de l’eau et des géosciences, en vulgarisant le sujet pour que ce soit accessible à tout le monde.

Labo_nico

Labo_nico, c’est cet oncle cool en soirée de famille qui veut découvrir les goûts musicaux des « jeunes » de la table. Avec son format « Ok Boomer », le musicien réagit à des morceaux récents, nous donne son avis tout au long de l’écoute et conclue avec une « échelle du kiff ». Un vent de fraîcheur sur TikTok !

minivettt

On a tous et toutes rêvé d’être vétérinaire quand on était enfant. Passer sa journée avec des animaux, prendre soin d’eux… et on a vite déchanté quand cela voulait aussi dire les opérer et parfois, annoncer de mauvaises nouvelles. Mais, alors, ça fait quoi d’être vétérinaire ? Marion, étudiante vétérinaire, nous parle d’animaux et nous partage son quotidien !

wicul_

Le saviez-vous ? Seulement 5 % des élèves en général et 20 % des collégiens ont eu droit au nombre prévu de séances de cours d’éducation sexuelle. Heureusement, Edwige est là pour informer petits et grands sur TikTok. Avec cette sexothérapeute diplômée, découvrez votre corps et celui de votre partenaire !

