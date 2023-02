[Deal du jour] Si vous commencez dans la domotique, les kits Philips Hue sont une belle entrée en la matière. L’éclairage connecté de la gamme Hue est en effet très complète et simple à installer. En ce moment, La Fnac propose justement un pack avec deux ampoules connectées et deux barres lumineuses. Le pont de connexion, indispensable, est offert avec le pack.

C’est quoi, la promotion sur ce kit d’ampoules connectées Philips Hue ?

La Fnac propose une offre sur le Pack Rééquipement Philips Hue. Il comprend deux ampoules Philips Hue White & Color, et deux barres lumineuses Philips Hue Play. Jusqu’au 05 Mars 2023 inclus, le Pont de connexion Philips Hue Bridge est offert.

Pour en bénéficier, il suffit d’ajouter dans le panier le Pack Rééquipement Philips Hue vendu au prix de 169,99 €

Puis le Pont de connexion Philips Hue Bridge d’une valeur de 59,99 €. Ce dernier est alors offert.

C’est quoi, ce Pack Rééquipement Philips Hue ?

Philips Hue propose une gamme d’éclairage connecté parfaite pour celles et ceux qui démarrent dans la domotique, ou qui souhaitent continuer à aménager l’éclairage de leurs pièces. Deux ampoules connectées E27 White and Color Ambiance sont proposées dans le pack. Faciles à installer, elles fonctionnent avec des douilles E27 classiques et se connectent simplement au pont de connexion inclus. Une fois les ampoules vissées dans vos luminaires et le pont connecté au Wi-Fi, il suffit d’aller dans l’application Philips Hue pour utiliser le tout. Vous pourrez changer la couleur de vos ampoules ainsi que leur intensité.

Les Philips Hue Play sont deux barres LED connectées qui possèdent les mêmes fonctions que les ampoules. Leur dimension de 25 × 3,6 × 5 cm d’épaisseur vous permet de les placer n’importe où dans la pièce, et de les dissimuler facilement dans la déco de votre intérieur. Elles peuvent se poser à plat ou debout, grâce à un support de montage. Ce dernier vous permet de les fixer directement à l’arrière de votre téléviseur par exemple. Malheureusement, ces barres sont indissociables l’une de l’autre, car reliées à un seul adaptateur secteur.

Est-ce que ce kit Philips Hue avec le pont de connexion offert est une bonne affaire ?

60 euros de réduction pour deux ampoules, deux barres et le pont de connexion, c’est une bonne affaire. Ce dernier est indispensable pour faire fonctionner votre éclairage Philips Hue. Il vous permet de paramétrer la lumière selon vos envies, avec la possibilité de changer l’intensité lumineuse ou la couleur à loisir et ainsi créer l’ambiance lumineuse qui vous convient.

L’application dédiée est intuitive et vous laisse un contrôle total sur votre éclairage connecté. Vous pourrez par exemple programmer vos ampoules afin de simuler une présence dans votre appartement ou maison pendant vos absences. En rajoutant un ou plusieurs ponts de connexion, vous pourrez agrandir votre installation et contrôler jusqu’à 50 lampes connectées. Enfin, les assistants vocaux Siri d’Apple, Google Assistant et Alexa d’Amazon vous donne la possibilité de contrôler l’éclairage au son de votre voix.

