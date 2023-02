[Deal du Jour] Amazon propose une réduction sur l’enceinte portable Soundcore Motion Boom Plus 80W de la marque Anker. Des performances sonores bluffantes dans une enceinte transportable qui conviendra à celles et ceux qui aiment le son puissant.

C’est quoi, la promotion sur cette enceinte Soundcore ?

La Anker Motion Boom Plus de Soundcore est vendue 199,99 € sur le site officiel de la marque. Elle est en ce moment proposée sur Amazon avec 50 € de réduction, et voit son prix passer à 129,99 €.

C’est quoi, cette enceinte de Soundcore ?

La Boom Plus est une enceinte nomade plutôt imposante. Avec ses dimensions de 38,9 × 14 × 19,56 cm et son poids de 2,3 kg, vous vous demandez sûrement pourquoi elle est classée dans les enceintes portables. En effet, son gros gabarit n’en fait pas un objet facile à transporter. Heureusement, Soundcore dote son enceinte d’une poignée sur le dessus, et d’une sangle. La première est solide et fait partie intégrante de la coque de la Boom Plus. Quant à la sangle, elle est relativement bien pensée et servira à porter l’enceinte en bandoulière, comme un sac. L’ergonomie grossière de la poignée n’est clairement pas pensée pour le transport, mais juste pour déplacer l’enceinte d’un endroit à un autre, heureusement, la sangle est robuste et réglable.

Les boutons présents sur le dessus servent à allumer l’appareil, à appairer l’enceinte à votre smartphone, à régler le volume et à activer le multicast. Niveau connectique, deux ports sont présents. Un USB type A pour une fonction Powerbank, afin de recharger un appareil externe, et un type C pour recharger l’enceinte. Vous trouverez aussi un port d’entrée analogique. Soundcore propose une enceinte certifiée IP67, qui résiste aux éclaboussures d’eau et à la poussière.

La sangle de la Boom Plus est résistante et agréable // Source : Soundcore

Cette enceinte de Soundcore est-elle une bonne affaire à ce prix ?

Si vous êtes allergique aux petites enceintes nomades et êtes à la recherche d’un appareil efficace et puissant, c’est une excellente affaire. La Soundcore Motion Boom Plus est une enceinte polyvalente qui délivre un son de 80W. Elle est capable de reproduire un large spectre sonore et sonne toujours juste. Les basses sont très généreuses, sans en faire trop. Même lorsqu’elles sont très prononcées sur des morceaux rythmiques, les détails restent audibles. La présence d’un mode Bass Boost permet même d’en rajouter et de faire de la Boom Plus une vraie enceinte de salon. Les mediums et aigus peuvent être légèrement étouffés par l’ampleur de l’audio, mais des réglages sonores adaptés permettront d’ajuster le son à votre convenance. La Boom Plus délivre un son volumineux qui convient à toutes les situations.

L’application mobile de Soundcore possède une interface épurée qui fait le travail demandé. Ce n’est pas la plus ergonomique des interfaces, mais sa simplicité d’utilisation est appréciable. Vous pourrez appairer votre smartphone, y régler le son, ou encore configurer le mode PartyCast 2.0 pour connecter plusieurs enceintes en stéréo. Sa batterie de 13 400 mAh promet une autonomie de 20 heures d’écoute continue à volume normal. Enfin, le mode Powerbank n’est pas vraiment indispensable. Loin d’être pratique, il dépannera sans faire le travail d’une vraie batterie externe.

