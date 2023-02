[Deal du Jour] La souris sans fil Aerox 3 de SteelSeries est une souris conçue pour le gaming. Sa prise en main impeccable, ses performances et son poids plume sont idéals pour tout type de jeu. Actuellement en promotion sur La Fnac, son rapport qualité-prix devient excellent avec cette promotion.

C’est quoi, la promo sur cette souris gaming sans fil ?

La souris sans fil Aerox 3 de SteelSeries est habituellement vendue 109,99 €. Elle est fréquemment vendue autour de 80 € sur divers sites marchands. La Fnac la propose en ce moment au prix de 49,99 €.

C’est quoi, cette souris gaming Aerox 3 de SteelSeries ?

L’Aerox 3 propose un design inédit qui a le mérite d’être original, mais qui ne sera pas forcément au goût de tous. En dehors de sa forme classique, sa coque est en effet perforée de plus de 200 alvéoles, une concession esthétique que les trypophobes auront du mal à pardonner. Néanmoins, ces trous permettent au boîtier d’être moins lourd qu’un boitier traditionnel et de ne peser que 68 gr sur la balance. Son poids plume rend la glisse agréable une fois en main. Le maniement est fluide et les mouvements rapides. La prise en main et le grip sont excellents, grâce à la forme compacte et symétrique et son revêtement. Les deux boutons placés au niveau du pouce n’en font pas une souris ambidextre, même si elle est utilisable de la main gauche.

Même si sa légèreté et ses perforations laissent présager le contraire, la souris de SteelSeries semble solide. Il ne faudra tout de même pas la manipuler trop brusquement et faire attention si vous la transporter. Elle est d’ailleurs certifiée IP54 et résiste aux projections de poussière et d’eau. Niveau boutons, les deux clics principaux et la molette sont fermes et réactifs. Dommage que les crans de cette dernière ne soient pas assez marqués. Enfin, les boutons situés sous le pouce sont accessibles sans problème.

Le design est original et sert à réduire le poids de l’Aerox 3 // Source : SteelSeries

Cette promotion sur la souris sans fil de SteelSeries est-elle une bonne affaire ?

Si vous cherchez une très bonne souris gaming sans fil efficace, moins de 50 €, c’est un excellent prix. Le capteur de l’Aerox 3 est performant. Son accélération et sa vitesse maximale de 400 IPS sont idéales pour le gaming. La glisse est bonne, mais il faudra tout de même investir dans un bon tapis de souris pour profiter pleinement des performances offertes par la souris.

Niveau personnalisations, vous pourrez changer les effets lumineux de l’éclairage RGB. Les boutons peuvent se voir attribuer différentes fonctions, et la sensibilité peut être définie sur plusieurs niveaux différents ainsi que les options d’alimentation. Côté autonomie, SteelSeries promet 200 heures de batterie environ en Bluetooth et 80 heures en 2,4 GHz. Vous pourrez regagner 20 % de batterie en 15 minutes, grâce à la charge rapide.

