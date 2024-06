Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Logitech propose de nombreux accessoires dédiés aux jeux vidéo, dont une grande gamme de souris performantes. La Logitech G402 Hyperion Fury est un bon modèle abordable, encore plus avec cette réduction.

C’est quoi, cette souris gaming de Logitech ?

La souris filaire G402 Hyperion Fury de Logitech est normalement vendue 74,99 € sur le site de Logitech. Elle est en ce moment proposée au prix de 29,99 € sur Amazon.

C’est quoi, cette souris de Logitech ?

La souris filaire G402 Hyperion Fury opte pour un design classique dans la droite lignée de la gamme des souris gaming de Logitech. Malgré les matériaux en plastique, la souris est élégante et plutôt solide, avec un revêtement en caoutchouc antidérapant appréciable. Un rétroéclairage discret au logo de la marque est présent sur le repose-paume, ainsi qu’une bande LED qui indique quel profil DPI est actif.

Ses dimensions de 136 × 72 × 41 mm et son poids de 144 g permettent une bonne ergonomie et une excellente préhension. Dommage cependant que la souris ne soit pas ambidextre. Les boutons sont précis, et offrent une précision et un temps de réponse idéale. Le retour physique procure une sensation agréable, malgré des clics un peu bruyants. Vous trouverez un total de huit boutons programmables, via le logiciel pilote G Hub. Vous pourrez aussi régler la sensibilité du capteur.

L’éclairage RGB est plutôt discret // Source : Logitech

Est-ce que cette souris vaut le coup à ce prix ?

Moins de 100 € pour une souris gaming performante de Logitech, c’est un très bon prix. La G402 Hyperion Fury embarque un capteur d’une sensibilité jusqu’à 4 000 DPI. Le capteur permet une bonne précision, avec un temps de réponse de 1 ms pour une excellente réactivité. La souris offre aussi une très bonne glisse pour optimiser les déplacements.

La souris est livrée avec un câble USB livré de 2 mètres de longueur. Notez enfin que la souris est compatible PC et Mac.

