[Deal du Jour] La version 2022 de l’iPad Air a eu droit à la fameuse puce M1 maison. Les performances et l’autonomie s’en voient ainsi augmentées. Techniquement irréprochable, l’iPad Air se permet même de rivaliser avec l’iPad Pro sur bien des points et est capable de remplacer un ordinateur dans le cas de nombreux usages.

L’iPad Air M1 2022, version Wi-Fi 64 Go, modèle gris sidéral, est vendu sur le site officiel d’Apple au prix de 789 €. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 686,68 €.

C’est quoi, cette tablette d’Apple dotée de la puce M1 ?

L’iPad Air M1 version 2022 adopte le même design que la version précédente, avec son châssis en aluminium aux coins arrondis et ses finitions exemplaires. Avec ses dimensions idéales de 24,76 × 17,85 cm et ses 6,1 mm d’épaisseur, la prise en main est excellente. Son poids de 460 g est agréable et l’iPad ne pèse pas lourd une fois en main. L’écran Liquid Retina de 10,9 pouces propose une définition de 2360 × 1640 pixels et dispose d’un revêtement antireflet. La fonction TrueTone ajuste la luminosité et la balance des blancs à la lumière ambiante, afin de réduire la fatigue visuelle. Malheureusement, le taux de rafraîchissement de l’écran n’atteint pas les 120 Hz comme sur l’iPad Pro et reste bloqué à 60 Hz. Une performance néanmoins suffisante pour la plupart des tâches.

Sans surprise, la puce Apple M1 permet à L’iPad Air 2022 d’être aussi puissant qu’un iPad Pro d’entrée de gamme. La tablette fera tourner les applications sans problème, ainsi que les jeux gourmands en ressources. Pour celles et ceux qui souhaitent travailler avec l’iPad Air, la retouche photo et le montage vidéo avec iMovie ne posent aucun souci et l’ensemble est fluide. La compatibilité avec l’Apple Pencil 2 en fait un outil parfaitement adapté à un usage professionnel.

Moins de 650 € pour la version 64 Go Wi-Fi, c’est une excellente affaire. En dehors de ces excellentes performances, l’interface est ergonomique et permet une navigation rapide dans la tablette. Seul l’audio pêche un peu par un manque de puissance, mais reste d’une qualité suffisante pour écouter du contenu ou appeler en visio.

L’iPad Air est compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0. Côté batterie, Apple promet jusqu’à 10 heures d’autonomie pour une utilisation soutenue (streaming vidéo ou jeux vidéo). L’adaptateur de 20 W permet de recharger la tablette en un peu plus d’1 h 30. En dehors des capteurs photo de meilleure qualité et d’un écran au taux de rafraîchissement à 120 Hz, l’iPad Air 2022 n’a pas grand-chose à envier à l’iPad Pro 11 pouces. Son rapport qualité-prix est excellent et justifie les quelques concessions techniques.

