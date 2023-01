[Deal du Jour] Le casque audio à réduction de bruit WH-1000XM5 est à un excellent prix sur Rakuten pour les soldes. Il possède une excellente autonomie et une réduction de bruit active efficace et s’avère être un des meilleurs casques audio sur le marché.

C’est quoi, la promotion sur ce casque sans fil Sony ?

Le prix de vente du casque WH-1000XM5 à son lancement est de 419 €. Il est proposé sur Rakuten au prix de 314,10 €.

C’est quoi ce casque Sony actuellement en solde ?

Le WH-1000XM5 de Sony propose une rupture esthétique bienvenue. Avec son design plus épuré, son arceau plus fin et une fabrication dans un plastique à la texture granuleuse, le XM5 n’a pas des allures de casque premium, mais est tout de même de qualité. Son look plus moderne s’accompagne d’une fabrication solide, mais vient avec une concession regrettable, puisqu’il ne peut plus se replier sur lui-même. Dommage si vous transportez souvent votre casque dans votre sac. Il peut néanmoins se mettre à plat et se glisser dans le petit sac fourni. En matière de confort, la souplesse du casque de Sony est appréciable et il s’adaptera à la plupart des têtes. Malheureusement, le manque de rembourrage au niveau de l’arceau pourra serrer légèrement la tête dans le cas d’une longue utilisation. Les coussinets à mémoire de forme sont quant à eux agréables à porter.

Le casque Sony WH-1000XM5 dans sa pochette // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Les commandes tactiles sont présentes sur l’oreillette droite. Tapotements et glissés du doigt pourront gérer la lecture des pistes et contrôler le volume. Sur l’oreillette gauche, un bouton permet d’enclencher la réduction de bruit et le mode transparence. L’application Headphones permet de rajouter un raccourci à Spotify. Cette dernière, disponible sur iOS et Android, est d’ailleurs bien fournie en fonctionnalités. Vous y trouverez un très bon égaliseur et pourrez gérer la réduction de bruit et le mode transparence.

Le casque XM5 de Sony soldé est-il une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire pour un casque complet. La réduction de bruit active du WH-1000XM5 est bluffante. La bulle de silence créée par quatre microphones présents dans chaque oreillette est très efficace. Vous pourrez passer au mode transparence d’un geste de la main. Côté son, les basses sont excellentes, mais n’envahissent pas l’espace. Les pistes sonnent juste et les instruments et voix sont clairs et détaillés. Bien que les médiums soient légèrement en retrait, ils sont suffisamment détaillés pour créer une bonne dynamique.

L’autonomie annoncée est de 30 heures en une seule charge, avec la réduction de bruit activée. Sans cette dernière, comptez environ 40 heures d’écoute, soit une excellente autonomie.

