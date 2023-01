Microsoft confirme un investissement de plusieurs milliards de dollars dans OpenAI, la société derrière ChatGPT et DALL-E. Dans la foulée, l’entreprise américaine veut pousser les technologies d’IA dans ses services et ses produits.

En annonçant le licenciement de 10 000 personnes mi-janvier, le patron de Microsoft n’avait pas pu s’empêcher d’avoir un mot à propos de l’intelligence artificielle. « La prochaine grande vague d’informatique est en train de naître grâce aux progrès de l’IA, car nous transformons les modèles les plus avancés du monde en une nouvelle plateforme informatique », prophétisait Satya Nadella.

On saisit mieux le sens de ces mots aujourd’hui : dans un billet de blog paru le lundi 23 janvier, l’entreprise américaine a dévoilé le resserrement accru de ses liens avec la société OpenAI, qui est à l’origine de quelques-uns des projets les plus en vues dans le secteur. C’est OpenAI qui a conçu ChatGPT (basé sur le modèle de langage GPT-3, bientôt remplacé par GPT-4) et Dall-E.

« Aujourd’hui, nous annonçons la troisième phase de notre partenariat à long terme avec OpenAI par le biais d’un investissement pluriannuel de plusieurs milliards de dollars visant à accélérer les percées de l’intelligence artificielle afin de garantir que ces avantages soient largement partagés avec le monde entier », déclare le géant des logiciels.

Microsoft désire faire émerger de nouvelles « expériences numériques »

Si le détail de l’investissement — comme sa durée — ne sont pas détaillées (on parle d’une somme de 10 milliards de dollars, soit dix fois plus que le montant débloqué en 2019), deux grands axes sont néanmoins mentionnés :

Au niveau du cloud d’abord : Microsoft s’affirme comme le prestataire exclusif en matière d’hébergement pour OpenAI, qu’il s’agisse de la recherche, des produits et des services permettant de s’interfacer à ses outils, via des API. Dès lors, Microsoft s’engage à accroître ses investissements pour développer et déployer toute l’infrastructure Azure (le service cloud de Microsoft) et dans les supercalculateurs pour « accélérer la recherche d’OpenAI dans l’IA. »

Du côté des services, ensuite : Microsoft confirme ce que la presse relevait depuis quelques semaines. Les investissements colossaux de la firme de Redmond sont loin d’être désintéressés (outre l’annonce de 2023, Microsoft a déjà investi à deux reprises, en 2019 et 2021). Le groupe entend « introduire de nouvelles catégories d’expériences numériques basées sur la technologie d’OpenAI », autant pour les entreprises que pour le grand public.

Parmi les pistes mentionnées dans les médias, il y a celle de l’interconnexion entre ChatGPT et Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Il faut imaginer ce que serait une recherche en ligne musclée par l’intelligence artificielle, avec des résultats plus pertinents, s’adaptant à de nouvelles demandes tout en conservant les précédentes instructions, pour proposer des informations sur-mesure.

Ce pourrait être l’occasion de bousculer la hiérarchie des moteurs de recherche, avec un Google aujourd’hui largement dominant. Les enjeux sont colossaux et justifient, d’une part, les montants mobilisés par Microsoft rapportés dans la presse et, d’autre part, la réaction épidermique chez Google, qui a tiré la sonnette d’alarme et entend riposter avec plus de vingt produits.

Autre perspective possible : doper les produits courants de Microsoft avec ChatGPT. On pense à la suite bureautique Office, que ce soit pour remplir des documents (Word), écrire des mails ou chercher une information dans sa boîte aux lettres (Outlook), organiser des données dans des feuilles de calcul (Excel) et ainsi de suite.

OpenAI a développé plusieurs projets autour de ses outils d’intelligence artificielle, mais trois d’entre eux concentrent aujourd’hui toute l’attention. Il y a ChatGPT, qui fournit des réponses en langage naturel aux demandes des internautes ou exécute certaines tâches écrites. DALL-E génère des images à partir de descriptions. Enfin, Copilot aide à coder sur GitHub.

