[Deal du jour] À l’occasion des soldes d’hiver, le fournisseur de VPN NordVPN propose des réductions sur plusieurs offres d’abonnement. Le gestionnaire de mot de passe NordPass, ou encore 1 To de stockage dans le cloud, avec NordLocker, sont inclus dans ces offres.

C’est quoi, cette offre de NordVPN pour les soldes ?

NordVPN propose ses abonnements en promotion, dont l’abonnement de deux ans qui inclut NordPass, au prix de 107,76 € pour deux ans, ou 4,31 € par mois. Le premier mois d’abonnement est gratuit. Passé les deux premières années, l’abonnement reviendra à son prix normal de 264,50 € pour deux ans, mais vous pourrez alors résilier l’offre.

C’est quoi, cet abonnement NordVPN qui inclut un gestionnaire de mot de passe et 1 To de stockage ?

Le réseau privé virtuel, abrégé VPN, NordVPN sert à vous cacher lorsque vous surfez sur le web. Il permet de masquer votre adresse IP, ou encore de sécuriser votre connexion internet ou Wi-Fi. NordVPN est un des VPN les plus connus. Il utilise le protocole NordLynx, et permet, en théorie, de se connecter à des serveurs VPN plus rapides afin d’améliorer votre vitesse de connexion. NordLynx préserve de plus la confidentialité de vos données personnelles et protège vos activités en ligne.

Dans les faits, NordVPN offre effectivement d’excellents débits et un ping (temps de réponse d’un ordinateur) plutôt rapide. L’interface, malheureusement peu conviviale, à un côté austère décourageant pour les nouveaux venus. Heureusement, NordVPN est simple et la navigation rapidement intuitive. Le téléchargement en P2P est quant à lui rapide et efficace.

Cette offre de NordVPN est-elle une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire pour un très bon VPN. En plus des soldes sur ces formules d’abonnements, NordPass est inclus dans l’offre Avancé à 4,31 €/mois. Ce dernier est un gestionnaire de mots de passe performant qui vous permet de gérer vos mots de passe, vos cartes de crédit et vos informations personnelles en un seul endroit sécurisé. NordPass se charge aussi de remplir automatiquement les formulaires, les détails de vos cartes de crédit et les mots de passe.

Une offre Ultime est disponible au prix de 5,75 € par mois les deux premières années. En plus de NordVPN et de NordPass, elle propose l’utilitaire NordLocker, un service Cloud sécurisé qui conserve vos données. Il chiffre vos documents présents sur votre ordinateur en les plaçant dans un véritable coffre-fort virtuel, protégé par mot de passe et stocké sur un serveur distant.

