[Deal du Jour] Si vous souhaitez passer à la fibre, c’est le bon moment grâce à cette offre d’Orange. En effet, en plus d’une promotion intéressante sur la Livebox Fibre, les six premiers mois d’abonnement à la plateforme de SVOD Paramount+ sont offerts. De quoi regarder encore plus de contenu en très haut débit.

C’est quoi, cette offre d’Orange avec Paramount+ inclus ?

L’abonnement Livebox fibre, accompagné de la Livebox 5, est proposé au prix de 22,99 € par mois la première année. Un engagement de 12 mois est nécessaire pour profiter de ce tarif. Passé les 12 premiers mois, l’abonnement revient à son prix habituel de 41,99 € par mois. Vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement si vous le souhaitez.

Orange offre sur simple demande 6 mois d’abonnement au nouveau service de SVOD Paramount+. Passé ces six mois, l’abonnement passe à 7,99 €/mois.

C’est quoi, Paramount+ ?

Paramount+ est un nouveau service de streaming lancé début décembre 2022 en France. Il propose les films produits par les studios Paramount Pictures (Scream, Mission Impossible), mais aussi de nombreux contenus issus des chaînes américaines Showtime (Dexter) ou encore Comedy Central (South Park et Futurama). Une partie du catalogue de MTV et Nickelodeon est aussi présente, avec des programmes adaptés au jeune public.

La page d’accueil de Paramount+, avec l’accès à différents univers. // Source : Capture Numerama

Le service, encore tout jeune, a le temps d’évoluer et de trouver son identité. Pour l’instant, il semblerait que Paramount copie ses camarades et propose une interface et une ergonomie quasiment identique à celle de Disney+. L’application a le mérite d’être claire, la navigation simple et les contenus faciles à identifier et bien mis en avant. Cette offre d’Orange est donc bienvenue pour tester le service. Les six mois gratuits sont même suffisants pour parcourir une bonne partie du catalogue, pour l’instant restreint, de la plateforme. Sachez que le catalogue US est beaucoup fourni et devrait permettre à Paramount+ France de s’étoffer, au fur et à mesure des mois.

Que propose cette offre Livebox Fibre d’Orange ?

L’offre fibre d’Orange avec la Livebox 5 vous propose une connexion fibre optique dotée d’un débit jusqu’à 500 Mb/s en téléchargement et envoi, avec le Wi-Fi 5. Elle est accompagnée du décodeur Ultra HD 4K, sur demande. Les frais d’activation du décodeur s’élèvent à 40 €. Si vous souscrivez à l’offre, une ligne téléphonique sera ouverte, avec appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et DOM et dans plus de 110 pays.

Si vous souhaitez des débits plus importants, les offres Livebox Up Fibre et Livebox Max Fibre sont respectivement au prix de 29,99 € et 34,99 €. En plus de proposer de meilleurs débits, elles incluent un ou plusieurs répéteurs Wi-Fi 6 sur demande, pour 10 € de plus.

