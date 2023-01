[Deal du jour] Faites vos premiers pas dans la domotique avec le kit Philips Hue en solde. Les ampoules connectées de la gamme Hue de Philips sont une véritable référence. Le site Rue Du Commerce solde le kit de démarrage Philips Hue comprenant deux ampoules Hue E27, une lampe Hue Go et le pont de connexion. Un pack idéal pour commencer son éclairage connecté, ou pour étendre celui déjà existant.

C’est quoi, la promotion sur ce kit Philips Hue ?

Rue Du Commerce propose une réduction sur son pack exclusif Philips Hue. Habituellement vendu 169,99 €, il passe à 124,99 €.

Il y a quoi, dans ce pack d’ampoules connectées Philips soldé ?

Philips Hue est une des marques les plus connues lorsqu’il est question d’éclairage connecté. Si vous démarrez dans la domotique et l’éclairage de vos pièces, et ne savez pas trop par où commencer, la gamme Hue est idéale. Les ampoules connectées proposées par Philips sont simples à installer et à configurer. Le pack Rue Du Commerce réunit l’essentiel pour bien débuter. Ce kit de démarrage comprend deux ampoules E27 et le pont de connexion, ainsi qu’une lampe Hue Go V2.

Une fois déballé, il vous suffit de relier les ampoules et le pont de connexion et le tour est joué. Pour cela, vissez les ampoules dans vos luminaires et appuyez sur les interrupteurs. Branchez votre pont et connectez-le à votre routeur Wi-Fi. Il n’y a plus qu’à trouver le pont et vos ampoules Hue, via l’application Philips Hue, pour utiliser ces dernières. Vous pourrez changer à loisir l’intensité et la couleur de l’éclairage, ou contrôler et planifier l’allumage ou l’extinction des ampoules, afin par exemple de simuler une présence chez vous.

Le pack Philips Hue Rue du Commerce // Source : Rue Du Commerce

Est-ce que ce kit Philips Hue en solde est une bonne affaire ?

À moins de 130 €, c’est une excellente affaire. Ce pack de démarrage est complet et inclut la lampe portable Hue Go. Cette lampe possède une batterie intégrée, afin de se déplacer dans vos pièces et vous accompagner partout. La batterie est rechargeable, mais il est aussi possible de la brancher sur secteur. Sachez qu’en mode nomade, son autonomie est d’environ 3 h.

Les assistants vocaux Siri d’Apple, Google Assistant et Alexa d’Amazon, sont présents pour vous permettre de contrôler l’éclairage à l’aide de votre voix, grâce au pont de connexion. L’application Hue vous permet de contrôler jusqu’à 50 lampes intelligentes. Il est bien sûr possible de rajouter un pont et des ampoules pour agrandir encore plus votre éclairage connecté.

