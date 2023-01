[Deal du jour] Boulanger propose le MacBook Air M1 à 999 €. Il est équipé de la performante puce Apple M1. Alors qu’Apple vient juste de dévoiler de nouveaux MacBook Pro avec des puces M2 pro et M2 Max, l’ordinateur portable de la marque est toujours endurant et puissant, et n’a rien perdu de sa superbe.

C’est quoi, cette promotion sur le MacBook Air M1 ?

Boulanger propose une réduction sur le MacBook Air M1 de 2020, vendu sur le store d’Apple à 1 199 €. Il est ici proposé au prix de 999 €.

C’est quoi, le MacBook Air d’Apple ?

Le MacBook Air M1 est un ordinateur portable aux dimensions de 30,41 × 21,24 × 1,61 cm. Son poids de 1,29 kg en fait un ordinateur léger et compact, facile à glisser dans un sac et à transporter. Il est doté d’un écran Rétina de 13,3 pouces, qui offre une résolution de 2 560 x 1 600 pixels. La luminosité est élevée et réglable facilement. Un filtre anti-reflets autorise l’usage du MacBook Air M1 en extérieur. La technologie True Tone offre une gestion dynamique de la température des couleurs en fonction de la lumière ambiante. Malgré un contraste légèrement en retrait, l’écran du MacBook Air M1 est parfaitement adapté pour le travail précis.

Son châssis en aluminium donne une bonne sensation de solidité et les finitions sont de qualité. Le clavier Magic Keyboard offre une frappe précise. La course des touches est plus longue que sur les anciens claviers d’Apple, résultat : une frappe confortable, même pendant une longue utilisation. Au rang des points faibles, la webcam intégrée ne propose qu’une résolution de 720p. La qualité de l’image est en soit suffisante, mais une webcam externe est tout de même conseillée. L’autonomie du MacBook Air M1 est comprise entre 10 h et 15 h, en fonction de l’utilisation.

Le MacBook Air 2020 // Source : Julien Cadot pour Numerama

Ce MacBook Air M1 est-il une bonne affaire à moins de 1 000 euros ?

Le MacBook Air M1 est un des meilleurs ordinateurs portables du marché. À moins de 1 000 € c’est une bonne affaire. Il est accompagné d’un SSD de 256 Go et de 8 Go de RAM. La puce M1 à 8 cœurs est toujours aussi performante, même avec les tâches et applications les plus gourmandes en ressources. Safari, la suite iWorks, ou vos applications professionnelles tourneront avec rapidité et fluidité. De plus, le MacBook Air M1 est très silencieux et ne chauffe quasiment pas, même en l’absence de ventilateurs.

Les haut-parleurs délivrent un son correct, mais ne sont malheureusement pas au niveau d’une paire de haut-parleurs externes. Pour l’audio, privilégiez un casque. Enfin, le MacBook Air M1 ne possède que deux ports USB-C/Thunderbolt.

Pour mieux comprendre l’offre sur le MacBook Air (2020)

