[Deal du Jour] Actuellement en promotion, le Magic Keyboard d’Apple pour Mac est un des meilleurs claviers de la marque. Confort d’utilisation et autonomie sont au rendez-vous, dans ce clavier nomade au faible encombrement.

C’est quoi, la promotion sur ce clavier Apple ?

Le Magic Keyboard d’Apple est vendu 159 € sur le store de la marque et est généralement trouvable autour de 140 € sur divers sites marchands. Il est actuellement proposé par Amazon au prix de 124,99 €.

C’est quoi ce Magic Keyboard d’Apple ?

Le Magic Keyboard est un clavier pour le moins minimaliste, pensé pour une utilisation avec les ordinateurs d’Apple. Son design minimaliste est élégant et se marie parfaitement bien avec la gamme d’accessoires Apple. Ses dimensions de 11.5 × 27.9 × 1.1 cm et son poids de moins de 250 g en font un clavier nomade facile à transporter et à glisser dans un sac. Sa conception est solide et même s’il ne résistera pas à des chutes répétées de votre bureau, le transport peut se faire sereinement. Cette version en promotion ne possède pas de pavé numérique, afin de réduire encore plus son encombrement.

Le clavier se connecte rapidement en Bluetooth et peut s’appairer à une tablette ou un mobile, en plus de votre Mac, sur lequel il s’associe automatiquement dès l’allumage. Le Magic Keyboard est livré avec un câble USB‑C vers Lightning. Vous pourrez bien sûr jumeler vos appareils avec et le recharger par le port USB‑C de votre Mac. Concernant l’autonomie, même avec une utilisation de plusieurs heures par jour, le Magic Keyboard tiendra un bon mois avant de s’essouffler. Comptez deux petites heures pour le recharger. Notez que le clavier se met en veille automatiquement pour économiser la batterie.

Le Magic Keyboard possède le Touch ID en haut à droite // Source : Apple

Est-ce que ce clavier nomade pour Mac est une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire pour un très bon clavier. La sensation de frappe offerte par le Magic Keyboard n’arrive pas au niveau d’un clavier mécanique haut de gamme, mais est tout de même confortable. Apple abandonne le clavier papillon pour revenir à un mécanisme à ciseaux traditionnel beaucoup plus agréable. Le toucher est nettement plus ferme et la frappe, à défaut d’être plus précise, se fait plus naturellement. Cela donne aussi la possibilité à Apple de proposer un clavier compact.

La nouveauté de ce Magic Keyboard par rapport à son prédécesseur est l’apparition du Touch ID. Ce dernier, à l’instar du Touch ID présent sur iPhone, permet de sécuriser l’ouverture de votre session utilisateur, l’accès aux mots de passe ou d’enclencher le paiement via Apple Pay. Malheureusement, seuls les Mac équipés de la fameuse puce M1 d’Apple sont compatibles avec Touch ID.

