[Deal du Jour] Actuellement en promotion, le clavier filaire G910 Orion Spectrum de Logitech est conçu spécifiquement pour le gaming. Son rétroéclairage et la qualité de frappe qu’il offre en font un clavier idéal pour vos sessions de jeux.

C’est quoi, la promotion sur ce clavier gaming Logitech ?

Le clavier gaming G910 Orion Spectrum de Logitech est généralement trouvable autour de 115 €. Il est actuellement proposé par Amazon au prix de 85,58 €.

C’est quoi, ce clavier G910 de la marque Logitech ?

Le G910 est un clavier filaire pensé pour le jeu. Ses interrupteurs mécaniques Romer-G, exclusifs à Logitech, offrent un très bon niveau de performance, avec une excellente force d’activation. Si vous n’êtes pas habitué, il vous faudra sans doute un temps d’adaptation pour prendre en main ce clavier mécanique. Cependant, la frappe fluide et la réactivée des touches est quasi parfaite et conviendra aux gameuses et aux gamers qui recherchent la précision. Ces switches ont de plus la particularité d’intégrer une diode d’éclairage à l’intérieur du contacteur.

Peu importe vos habitudes de frappe et le type de jeu joué, le G910 est un clavier silencieux, avec une bonne insonorisation des touches. Vous pouvez lancer une partie de LOL sans craindre de réveiller quiconque. Logitech à la bonne idée de corriger les défauts du G910 précédent et améliore le confort des touches, grâce à un retour à une forme plus classique. Cependant, Logitech ne s’embarrasse pas à proposer un clavier polyvalent. Le G910 est malheureusement peu pratique pour une utilisation bureautique ou web et est conseillé exclusivement pour le gaming, que vous soyez davantage MMORPG, ou plus FPS.

Le rétroéclairage est entièrement personnalisable // Source : Amazon

Pourquoi ce clavier Logitech est-il une bonne affaire ?

C’est une très bonne affaire si vous recherchez un clavier performant pour jouer. Le G910 aborde un look gaming qui n’en fait pas trop. Les finitions sont bonnes et le clavier robuste, même si son revêtement en plastique donne une sensation de fragilité. Il est équipé de patins qui lui apportent une bonne stabilité, ainsi que des repose-poignets détachables, pas indispensables. Malgré tout, le G910 est d’une qualité suffisante pour encaisser des sessions de gaming nerveuses.

La grande force du G910 est la possibilité de configurer en profondeur le rétroéclairage. Vous pourrez choisir l’éclairage et la couleur de l’ensemble des touches du clavier, ainsi que leurs animations, le tout via le logiciel dédié. Le logiciel vous permet de plus d’optimiser le clavier et ses performances. Notez qu’un socle pour poser votre smartphone est intégré dans la partie supérieure du clavier.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.