[Deal du Jour] La console Xbox Series S passe à un excellent prix sur La Fnac. L’offre porte sur le modèle digital de la console de Microsoft. Une belle occasion de faire des économies, d’investir dans des jeux ou dans plusieurs mois de Xbox Game Pass.

C’est quoi, cette promotion sur la Xbox Series S ?

La Xbox Series S est la console 100 % digitale de Microsoft. Elle est vendue sur le store officiel de la marque au prix de 299,99 €. Actuellement, La Fnac la propose au prix de 229 €.

C’est quoi, cette console de Microsoft ?

La Xbox Series S est la version digitale de la console nouvelle génération de Microsoft. Sortie en même temps que la Series X, qui elle est dotée d’un lecteur de disques, la Series S ne peut lire que les jeux en version dématérialisée. Elle est ainsi plus compacte que sa grande sœur, mais aussi moins puissante. Son processeur de 4 TFlops et 10 Go de RAM est loin de la configuration de la Series X et de ses 12 TFlops et 16 Go. Son disque SSD quant à lui possède seulement 512 Go de stockage. Des concessions faites par Microsoft qui rendent le modèle S plus abordable.

Les titres du Xbox Game Pass en décembre 2022 // Source : Microsoft

La Xbox Series S est donc une console 100 % téléchargements. La question du stockage de vos jeux se pose alors, surtout avec un disque dur de seulement 500 Go. Il sera sans doute nécessaire de vous procurer une solution de stockage annexe. Cependant, cette Xbox Series S se destine avant tout à des joueuses et des joueurs qui ne souhaitent pas forcément conserver leurs jeux dans la console. Si vous ne jouez qu’occasionnellement, même à raison de quelques heures par semaine, l’espace de stockage ainsi que le 100 % dématérialisé de la console ne seront pas vraiment un problème.

Est-ce qu’avec cette promotion est une bonne affaire ?

Microsoft a récemment annoncé que le prix de ses jeux va augmenter en 2023. Les titres passeront de 60 à 70 $. Une inflation qui n’a pas encore été confirmée pour la France, mais qui semble inévitable. C’est donc le moment de faire des économies dès que possible sur l’achat des consoles. Au prix de 229 €, la Xbox Series S est une excellente affaire.

Les économies que vous ferez vous permettront de prendre un ou plusieurs jeux sur le store de Microsoft, ou plusieurs mois d’abonnement au Xbox Game Pass. Ce dernier semble de plus en plus l’alternative idéale à l’augmentation du prix des jeux. Il offre un accès illimité à une vaste bibliothèque de titres, y compris les plus récents. Microsoft ajoute en effet régulièrement de nouveaux titres à son catalogue, parfois dès leur lancement.

