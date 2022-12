Microsoft a annoncé que le prix des jeux qu’il édite augmentera en 2023. Starfield et le futur Forza coûteront 80 €.

Le temps des jeux Xbox à 70 € est-il bientôt révolu ? Dans les colonnes de IGN, Microsoft a annoncé, le 5 décembre, que le prix de ses titres passera de 60 à 70 $ en 2023. Cette inflation n’a pas été confirmée pour la France, mais on ne devrait pas y échapper. Cela veut dire qu’on ne payerait plus 69,99 € pour une nouveauté, mais 79,99 €.

« Le prix représente le contenu, l’échelle et complexité technique de ces titres », justifie la firme de Redmond. Trois jeux sont concernés par cette augmentation : Redfall, Starfield et Forza MotorSport. On rappelle que cette norme est déjà appliquée du côté de PlayStation, qui commercialise ses gros jeux à 79,99 € depuis la sortie de la PS5 en novembre 2020.

Starfield // Source : Microsoft

Les jeux sont plus chers, mais il y a le Xbox Game Pass

« Nous avons maintenu nos prix pour les consoles, nous avons maintenu nos prix pour les jeux… et nos services. Je ne pense pas que nous serons en mesure de le faire pour toujours. À un moment donné, nous allons devoir augmenter certains prix », indiquait Phil Spencer, patron de la branche Xbox, à la fin du mois d’octobre. Les jeux constituent donc le premier levier activé, et tout porte à croire que les consoles suivront après Noël.

Cette augmentation n’a rien d’étonnant. Cela fait plusieurs mois déjà qu’on voit fleurir des jeux vidéo à 79,99 € dans les rayons. Des productions comme Need for Speed Unbound, Call of Duty: Modern Warfare II, FIFA 23, Forspoken ou encore Dead Space Remake sont à ce prix. Quand nous sommes passés de l’ère PS3/Xbox 360 à celle PS4/Xbox One, il n’y a eu aucune inflation (les jeux sont restés sous les 70 €).

Microsoft a quand même un argument massue pour faire passer cette hausse en douceur : son Xbox Game Pass. Ces jeux vidéo bientôt lancés à 80 € seront tous dans l’abonnement, facturé 9,99 € par mois, le jour de leur sortie (aux côtés de tant d’autres). On vous laisse faire le calcul : s’abonner un an au Xbox Game Pass (120 €) coûte moins cher que d’acheter deux jeux plein tarif (160 €). Tant que le service restera à ce tarif, il restera la meilleure affaire quand on possède une console Xbox.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.