ChatGPT, l’impressionnante intelligence artificielle d’OpenAI, est dotée d’incroyables capacités rédactionnelles. En échange de quelques informations sur le match entre la France et l’Angleterre, l’IA a accepté de nous écrire un résumé de la rencontre.

Une intelligence artificielle ne peut pas prédire l’avenir (encore plus quand ses connaissances s’arrêtent à 2021), mais peut inventer des choses si on l’aiguille bien. Depuis que ChatGPT est devenu un outil connu du grand public, on ne cesse de voir passer des captures d’écran de ses impressionnantes réponses, parfois dignes des humains. ChatGPT peut inventer des histoires, imiter un style journalistique, suggérer un plan, modifier un contenu en fonction des suggestions qu’on lui fait, etc. Le monde assiste peut-être à la naissance de la prochaine révolution technologique, à savoir des assistants virtuels capables d’analyser un contexte et de réaliser des tâches compliquées.

Un des points faibles de ChatGPT est le sport, puisque l’IA n’est pas connectée à Internet. Si elle connaît énormément de choses sur l’historique des équipes, les joueurs et le déroulé des compétitions, elle n’est pas au courant de ce qu’il se passe en temps réel. Pour lui demander un pronostic sur le match Angleterre-France, il a donc fallu lui donner quelques informations.

Le doublé de Kylian Mbappé

Quand on demande à ChatGPT de prédire un événement, l’IA botte généralement en touche. Elle indique qu’elle ne peut pas deviner l’avenir et refuse de répondre.

Avec la bonne formulation, on peut réussir à la faire parler. Nous lui avons demandé « d’inventer un faux résumé de match de Coupe de monde entre la France et l’Angleterre » plutôt que d’écrire le résumé du match. Elle a immédiatement précisé qu’il ne s’agissait que « d’une fiction », puisqu’elle n’a pas « accès à des informations sur des événements futurs ». Toutefois, elle s’est prise au jeu :

Pour nous assurer que ses réponses seraient cohérentes, nous lui avons donné quelques informations sur le match :

Kylian Mbappé est la star de la France.

Harry Kane est la star de l’Angleterre.

Kyle Walker est le défenseur en charge de freiner Kylian Mbappé.

Nous sommes en quart de finale de la Coupe du monde.

Nous voulons l’identité du gagnant.

Voici son résumé fictif du match, on peut constater qu’elle a bien analysé nos remarques :

« Le match de Coupe du monde 2022 entre la France et l’Angleterre a été l’un des plus passionnants de la compétition. Les deux équipes ont livré une bataille acharnée, avec des occasions de part et d’autre. Harry Kane a été l’un des meilleurs joueurs pour l’Angleterre, marquant un but spectaculaire en première mi-temps. Cependant, Kylian Mbappé a été tout aussi impressionnant pour la France, égalisant d’une frappe puissante peu avant la mi-temps.

En seconde période, la tension a continué de monter, avec des échanges end-to-end. Kyle Walker a fait un travail remarquable pour défendre sur Kylian Mbappé, mais le jeune attaquant français a finalement réussi à se défaire de lui et à marquer un deuxième but. L’Angleterre a tenté de répliquer, mais la France a réussi à tenir bon pour remporter la victoire 2-1.

Grâce à cette victoire, la France a obtenu sa place en demi-finale de la Coupe du monde 2022. L’Angleterre, malheureusement, a été éliminée de la compétition. Cependant, les fans de football ont été ravis de voir un match aussi intense et passionnant entre deux des meilleures équipes du monde. »

Kylian Mbappé, avant sa victoire en 2018. // Source : Wikimedia Commons/Кирилл Венедиктов

Les supporters français espèrent sans doute une chose : que cette prédiction soit la bonne. Kylian Mbappé va-t-il claquer un doublé et envoyer la France en demi-finale ? Interrogée sur un titre potentiel pour un article journalistique sur ce match, ChatGPT suggère : « La France s’impose face à l’Angleterre en Coupe du monde 2022 ». Que les dieux du foot lui donnent raison !

ChatGPT a encore des lacunes

Si ce résumé est plutôt cohérent, il est important de rappeler que ChatGPT dit souvent n’importe quoi avec énormément d’assurance, comme s’il s’agissait d’une vérité absolue. Par exemple, sur le football, il lui est arrivé de se tromper sur l’identité du capitaine ou d’omettre certains faits importants (l’IA semble penser que la France n’a pas gagné depuis 1998). Bref, même si ChatGPT est impressionnant, il ne faut pas le voir comme une boule de cristal.