[Deal du Jour] La récente Apple Watch Series 8 bénéficie d’une petite baisse de prix. La Fnac propose une réduction de 50 € sur l’ensemble des modèles 41 mm et 45 mm, GPS et Cellular.

C’est quoi, la promotion sur cette Apple Watch ?

Affichées à partir de 499 euros chez la plupart des revendeurs, les Apple Watch Series 8 sont actuellement proposées avec une réduction de 50 € sur La Fnac et Darty.

De plus, cette promotion est applicable avec l’animation commerciale 20/200 de La Fnac ce vendredi seulement. 20 € sont offerts tous les 200 € d’achat, avec le code ‘FLOCON’ à rentrer dans le panier. Cette animation est accessible uniquement aux détenteurs de la carte Fnac.

C’est quoi, l’Apple Watch Series 8 ?

Apple ne change pas grand-chose au design de sa montre connectée, et cette Series 8 est à peu près identique aux versions précédentes. Le format rectangulaire avec ses bords arrondis est conservé et la qualité de fabrication est toujours au rendez-vous. Les boîtiers en aluminium et acier sont fins et la dalle Amoled occupe presque 70 % de la face avant, pour un rendu vraiment élégant. L’affichage est agréable et tout est parfaitement lisible, même en plein soleil. Un capteur de luminosité est présent et ajuste automatiquement la lumière.

Le « Low Power Mode » est une nouveauté de l’Apple Watch Series 8 // Source : Louise Audry / Numerama

La puce SiP accompagne l’Apple Watch Series 8. L’interface est fluide et la navigation se fait rapidement. WatchOS 9 fait un très bon travail sur le suivi des activités sportives. Gyroscope, GPS, boussole et altimètre vous accompagnent durant vos escapades sportives. Les calories brûlées ou encore le nombre de pas effectués sont consultables à tout moment sur la montre ou sur votre iPhone. Les capteurs de santé sont toujours présents avec la fréquence cardiaque, le suivi du taux d’oxygène dans le sang et le suivi du sommeil. Le capteur de température cutanée est aussi de la partie, mais est limité.

Est-ce que cette remise sur l‘Apple Watch est une bonne affaire ?

C’est une bonne affaire si vous comptiez vous procurer ou offrir une Apple Watch Series 8. Cette nouvelle version de la montre connectée d’Apple apporte son lot de nouveautés. WatchOS profite d’une grosse mise à jour et propose maintenant un suivi du sommeil plus complet et un affichage des notifications plus ergonomique. Malheureusement, cette Apple Watch n’est toujours pas compatible avec les smartphones Android.

L’Apple Watch Series 8 offre une autonomie d’un peu plus d’une journée, dans le cas d’un usage classique. Avec le mode d’Affichage Permanent enclenché et le GPS, comptez moins de 24 h.

