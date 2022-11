Les listes interminables d’objets tech en promotion sur les sites d’ecommerce vous rebutent ? On vous comprend. On a passé la semaine à trier les meilleures offres du Black Friday. Voici celles qui sont encore en stock ce samedi.

Les 10 offres Black Friday à retenir

Les ordinateurs et accessoires du Black Friday

PC Portable HP avec Ryzen 7 : 399 € au lieu de 569 € (Amazon)

HP 15s-eq2093nf

En entrée de gamme, il est très rare de trouver des PC Portable qui possèdent une fiche technique assez musclée pour que l’on puisse les recommander. C’est totalement l’inverse cette configuration qui apporte une très bonne solution d’entrée de gamme avec notamment un processeur récent et haut de gamme, le Ryzen 5700U, qui est épaulé ici par 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il peut également compter sur une recharge rapide via USB C (45 W), un grand écran Full HD de 15,6 pouces et même un lecteur de carte SD.

Est-ce un vrai bon prix ? Nous n’avons jamais vu un PC aussi musclée à un tarif aussi bas. C’est sans aucun doute une offre à considérer pour offrir à un étudiant ou à un proche qui a besoin de changer de PC.

Pour l’avoir à ce prix, n’oubliez pas d’appliquer le code promo BFPC50 dans votre panier.

Logitech MX Master 2S : 48 € au lieu de 109 € (Amazon)

Logitech MX Master 2S

La Logitech MX Master 2S est la souris qui équipe toute notre rédaction. On l’adore pour son ergonomie légendaire, ses boutons sous le pouce et sa molette jouissive à l’usage. Bref, un must-have qui peut même convenir aux joueurs et joueuses cherchant à s’éloigner du bling bling des produits gaming.

Est-ce un vrai bon prix ? Ces derniers mois, on l’a vue autour de 60 € minimum. Donc à 48 €, c’est une affaire en or : foncez.

Si la MX Master 2S n’est pas à votre goût, nous avons écrit un guide complet sur les meilleures souris du Black Friday.

Micro Yeti pour streaming : 98 € au lieu de 139 € (Amazon)

Le Yeti Blue

Le micro Yeti Blue est la meilleure manière d’améliorer la qualité vocale d’une diffusion en streaming à bas prix. Moins cher, vous aurez des concurrents qui ne valent pas trop le coût. Plus cher, cela ne sert pas à grand chose si le streaming n’est pas votre activité principale. En plus, le Yeti Blue peut s’utiliser sans mal comme micro pour podcast et peut même s’utiliser sur une PS5 afin de rendre votre voix plus suave quand vous insultez vos ennemis in game. Le kit est vendu avec un filtre anti-pop, essentiel pour masquer certains sons involontaires.

Est-ce un bon prix ? Ce pack est tombé à 118 € il y a quelques mois : c’est son meilleur prix à 98 €.

MacBook Air M2 : 1 299 € au lieu de 1 499 € (Amazon)

Le MacBook Air M2 est l’excellente surprise du cru 2022 d’Apple. L’ordinateur portable, dans un tout nouveau format, est toujours aussi polyvalent et plaisant à utiliser — on se demande même dans notre test, cette année, quel est l’intérêt d’acheter un MacBook Pro entrée de gamme quand on voit les performances de ce MacBook Air. Comme tous les produits Apple, il a augmenté de prix cette année et c’est donc un produit que nous vous encourageons à surveiller en période de promotions. Nous sommes donc ravis qu’il soit proposé à un prix plus honnête et plus proche de la philosophie MacBook Air pendant la Black Friday Week.

Est-ce un bon prix ? Oui, c’est la première fois qu’on le voit passer sous la barre des 1 300 €.

MacBook Air M1 : 999 € au lieu de 1 199 € (Fnac)

Le MacBook Air M1 était la star de 2020 et c’est toujours l’ordinateur portable que nous choisissons pour nos équipes en 2022. On ne va pas se mentir : il est toujours surpuissant pour 99 % des tâches de bureautique et bureautique avancée dont vous pourriez avoir besoin. C’est en plus un MacBook qui peut vous tenir une journée complète sans avoir à charger. Avec la montée des prix du matériel Apple, trouver une machine comme celle-là à 999 € est une aubaine.

Est-ce un bon prix ? Dans le contexte actuel, et même s’il a 2 ans, carrément.

Razer Death Add : 31 € au lieu de 45 € (Amazon)

La Razer Death Adder est une souris gaming compacte et ergonomique, équipé des switchs optiques de Razer pour un clic optimal. Son capteur 20 000 DPI permet des mouvements précis ce qui amène un inconvénient de taille : il n’est plus possible de dire que c’est la faute de la souris.

Est-ce un bon prix ? Son prix le plus bas constaté était de 39 €, donc oui, c’est un bon prix.

Logitech StreamCam : 86 € au lieu de 159 € (Amazon)

La Logitech StreamCam

Vous voulez vous lancer dans le streaming ? La StreamCam de Logitech est votre meilleure porte d’entrée pour avoir une image nette de vous en 1080p. C’est celle que nous utilisons également sur nos ordinateurs de bureau qui n’ont pas de webcam. Et autant vous dire qu’on l’adore.

Est-ce un vrai bon prix ? Elle a été vue autour de 80 € ces derniers mois. 86 €, c’est pas le meilleur prix, mais c’est un prix honnête.

Enceintes et home cinema

Vidéoprojecteur Xgimi Horizon : 879 € au lieu de 1 099 €

D’après nos confrères de Frandroid, les projecteurs Xgimi sont d’excellentes factures, même si le nom du constructeur est encore méconnu. Avec le Xgimi Horizon, vous aurez un vidéoprojecteur 1080p à moins de 900 €, projetant vos images à 2 200 lumens et faisant sortir le son sur deux haut parleurs Harman-Kardon. C’est un très bon produit tout en un capable d’équiper une petite pièce et de la transformer en salle de ciné. L’image va jusqu’à 5 mètres de diagonale selon votre recul.

Sonos Arc : 779 € au lieu de 899 € (Amazon)

La Sonos Arc

Ne cherchez pas plus loin : la Sonos Arc est la meilleure barre de son du marché. Si vous n’avez pas la place ou l’envie de vous embêter avec un système Home Cinema complet, la solution de Sonos est votre meilleure option pour avoir un son décent qui sort depuis votre téléviseur. Problème : elle coûte très cher en temps normal. Solution : elle coûte moins cher pendant la Black Friday Week.

Est-ce un bon prix ? On la suit en permanence et elle baisse rarement de prix. Boulanger la propose un brin plus cher à 799 €, mais c’est déjà une bonne promo.

Sonos Vertigo Sub : 679 € au lieu de 849 € (Fnac)

Le Sonos Vertigo Sub

Pour aller avec la Sonos Arc juste au-dessus, rien de tel qu’un énorme caisson de basse. Le Vertigo Sub est votre allié si vous n’avez pas de voisin et que vous voulez faire vibrer les basses à pleine puissance pendant vos films. Il ne vous manquera plus que deux satellites pour avoir une expérience Home Cinema presque sans fil.

Est-ce un bon prix ? Honnêtement, c’est cher pour un caisson de basse. Mais c’est le piège Sonos : si vous avez commencé à acheter chez eux, il faut continuer à s’équiper chez eux.

Echo Dot 5 à 24 € au lieu de 59 € (Amazon)

L’Echo Dot 5

L’Echo Dot d’Amazon, de cinquième génération, est l’une des petites enceintes connectées mise à jour en 2022. Elle peut devenir le cœur de votre maison connectée tout en étant plutôt agnostique côté système d’exploitation mobile : elle n’est ni éditée par Google, ni par Apple et fonctionne donc un peu partout.

Est-ce un vrai bon prix ? Elle n’avait pas encore baissé de prix depuis sa sortie, c’est donc sa première promotion.

JBL Flip 5 : 89 € au lieu de 99 € (Amazon)

La JBL Flip 5

JBL fait aujourd’hui les enceintes nomades de référence. La Flip 5 est robuste, waterproof et puissante. C’est pile la bonne solution pour partir avec vous en road trip et continuer à profiter de votre musique préférée. Elle possède une autonomie de 12h sur batterie, ce qui peut être un avantage si vous partez loin de la civilisation.

Est-ce un bon prix ? Elle est à 10 € de moins que son dernier prix constaté, mais elle est normalement vendue plus de 100 €. Quoi qu’il arrive, c’est donc une bonne offre.

Alternative : la Sonos Roam est à 149 € au lieu de 199 € sur Fnac.com, soit une bonne réduction pour une enceinte haut de gamme.

Vélos électriques et mobilité au Black Friday

Le badge télépéage Ulys + carte Ulys électrique : 0 € pendant 12 mois

Ulys au Black Friday

Le badge télépéage Ulys est un must-have sur les autoroutes de France, vous permettant de griller la queue des gens qui ne l’ont pas à Saint-Arnoult. En temps normal, le deal Ulys est simple à comprendre : si vous l’utilisez dans le courant d’un mois, vous payez 2 € d’abonnement. Si vous ne l’utilisez pas, vous ne payez rien. Au Black Friday, pendant 12 mois, vous ne payez rien même si vous l’utilisez. Si vous avez une voiture électrique, vous pouvez également bénéficier de la carte Ulys Electric gratuitement. Elle vous permet de déverrouiller les bornes publiques sans avoir besoin d’abonnement, contre un prélèvement forfaitaire de 70 cts par charge.

Attention : cliquez bien sur J’en profite en haut à droite de la page si vous prenez l’option avec carte de recharge. Sinon, la promo n’est pas appliquée.

Vélo Cowboy 3 à 1 390 € au lieu de 2 190 €

Cowboy 3 // Source : Numerama

Le Cowboy 3 est un bon vélo urbain un peu cher en temps normal. La marque belge déstocke son modèle pour laisser la place au Cowboy 4 et la promotion est radicale : si vous pouvez attendre jusqu’en février la livraison, vous aurez le vélo à 1 390 € avant les aides de l’État ou de votre région. Un tarif imbattable pour un vélo déjà très bon. Tous les détails dans cet article.

Est-ce un bon prix ? Le meilleur du Black Friday 2022 à date, oui.

Décathlon Riverside 500 E : 999 € au lieu de 1 299 €

Le Décathlon Riverside 500 E

On a motorisé un Riverside à l’arrache sur Numerama — c’est dire si on l’adore. Et vous pouvez, pour moins cher, avoir un Riverside déjà motorisé, homologué, incluant un capteur de couple et une bonne batterie capable de vous faire faire un peu plus de 60 km.

Est-ce un bon prix ? Un vélo électrique à moins de 1 000 €, c’est toujours une bonne occasion quand les composants suivent. Notez que, pour celui-là, il vous faudra des éclairages si vous quittez la ville.

Les smartphones et tablettes du Black Friday

Le Samsung Galaxy S22+ : 699 € au lieu de 999 € (Boulanger)

Samsung Galaxy S22 +

Sorti début 2022, le Samsung Galaxy S22+ est une version améliorée et un peu plus haut de gamme que le Galaxy S22. Son écran OLED de 6,6 pouces compte parmi les plus lumineux du marché. Vous pouvez compter sur le capteur principal de 50 Mpx du triple module caméra pour prendre des photos de grande qualité.

Est-ce un bon prix : À peine 700 € pour un smartphone Samsung aussi récent, oui ça vaut le coup !

Un peu moins performant, avec une batterie de seulement 25 W et un écran plus petit, le Galaxy S22 est aussi remisé de 30 % pour le Black Friday. De 850 € en moyenne, il passe à même pas 600 €. Sauf si vous recherchez un smartphone sous Android de petite taille, nous vous recommandons davantage le Samsung Galaxy S22 + pour cent euros de plus.

iPhone 14 : 879 € au lieu de 999 € (Rakuten)

L’iPhone 14

L’iPhone 14 est un excellent smartphone à un très mauvais prix. Alors quand il baisse de prix, cela devient un excellent smartphone à un très bon prix. Si c’est celui qui vous fait de l’œil depuis la rentrée 2022 ou que vous êtes influencés par Léo Duff, vous pouvez craquer, vous avez aussi notre bénédiction.

Est-ce un bon prix ? Oui.

Nothing Phone (1) : 399 € au lieu de 469 € (Amazon)

Le Nothing Phone (1) n’est clairement pas la révolution du smartphone annoncée par son fantasque créateur, mais il n’en demeure pas moins un très bon smartphone Android avec un design unique. Ses diodes à l’arrière vous démarqueront sans nul doute de vos potes et vous profiterez d’un smartphone milieu de gamme capable de faire tourner 99 % des applications Android sans le moindre problème (lire notre test).

Est-ce un bon prix ? On a déjà vu le Nothing Phone (1) à 392 €. À 399 €, c’est ainsi l’un des prix les plus bas constatés pour ce smartphone qui se vend habituellement à 469 €.

iPad (9e gen) : 349 € au lieu de 439 € (Amazon)

Offre Black Friday : iPad 9

L’iPad de 9e génération sera-t-il le dernier des iPad classiques ? Avec l’iPad de nouvelle génération, Apple a changé toute la formule… mais aussi le prix de ses produits. L’iPad 9 est donc pour nous l’une des tablettes tactiles au meilleur rapport qualité/prix du marché, si vous n’avez pas besoin du confort de l’iPad Air.

Est-ce un bon prix ? Carrément, moins de 370 €, cela devrait être son prix initial

Les consoles et jeux vidéo du Black Friday

Pack Nintendo Switch + Mario Kart 8 : 269 € au lieu de 329 € (Fnac)

Pack Switch + Mario Kart 8 // Source : Numerama

Quand je me suis acheté une Switch l’année de sa sortie, je l’ai payée 269 €. Et quand je suis rentré chez moi, j’ai dû payer 60 € de plus pour un jeu et sortir encore plus d’argent pour jouer en ligne. Pour le Black Friday, la dernière version de la Switch normale est à 269 € avec l’excellent Mario Kart et l’abonnement : un pack prêt à jouer.

Est-ce un bon plan ? Ouaip, le cadeau idéal à mettre sous le sapin.

Xbox Series S : 229 € eu lieu de 299 € (Amazon, Fnac)

Offre Black Friday : Xbox Series S

La petite console de Microsoft, moins puissante mais moins encombrante que la Xbox Series X, est aussi moins chère pendant la Black Friday Week. Et même dans son petit format, adapté à un usage sans lecteur de disque, elle est capable d’afficher des jeux en 4K ou à 120 images par seconde — et, évidemment, profiter des dernières exclusivités propulsées par Microsoft et ses partenaires.

Est-ce un bon prix ? Nous l’avons récemment vue tomber autour de 269 € : à 229 €, c’est un vrai prix fêtes de fin d’année pour qui souhaiterait s’équiper ou offrir une bonne console à Noël.

Carte cadeau PlayStation : 76 € au lieu de 90 € (Amazon)

Offre Black Friday : Carte cadeau PlayStation Store

C’est littéralement de l’argent gratuit : vous payez 76 € une carte qui vaut 90 € et vous permet d’acheter des jeux ou un abonnement dans l’univers PlayStation. De quoi craquer pour le dernier God of War à un meilleur prix.

Est-ce vraiment un bon prix ? Si on vous donne un billet de 10 euros contre quatre pièces de 2 euros, ce sera un bon prix. Là c’est pareil.

SSD Samsung 980 PRO 1 To : 114 € au lieu de 132 € (Amazon)

Le SSD Samsung 980 PRO

Le 980 Pro de Samsung est un SSD qui convient autant aux PC qu’à la PlayStation 5. Il offre des performances adaptées à la console de Sony, avec des débits qui montent jusqu’à 7 000 Mo/s en lecture et 5 100 Mo/s en écriture. Notez que le dissipateur de chaleur est inclus. Ce Samsung de type NVMe est la solution idéale pour rajouter du stockage et booster les performances de votre console.

Est-ce un bon prix ? C’est à ce jour le meilleur prix constaté sur Amazon.

Les casques et écouteurs du Black Friday

Bose QuietComfort Earbuds à 159 € au lieu de 208 € (Boulanger)

Bose Earbuds QuietComfort

Les Earbuds QuietComfort proposent une réduction de bruit active convaincante. Le rendu du son est certes un peu plat, mais les graves très dynamiques apportent un bon équilibre à l’ensemble. Le mode kit mains-libres est remarquable, avec une captation de voix exemplaire. Ils sont de plus confortables et se maintiennent très bien dans l’oreille. Ces écouteurs de Bose possèdent une autonomie de 6 h. Le boîtier se recharge sans fil et offre deux recharges supplémentaires.

Est-ce un bon prix ? Des écouteurs sans fil Bose de cette qualité, à moins de 200 €, c’est effectivement une bonne affaire.

Sony WH-1000 XM5 : 329 € au lieu de 387 € (Amazon, Darty)

Le Sony WH-1000 XM5 est le casque à réduction de bruit active de référence de la marque japonaise. Il se mesure au casque QC 45 de Bose ou aux AirPods Max d’Apple et surpasse assez souvent ses compétiteurs. En plus, il a le mérite d’être élégant et confortable à porter.

Est-ce un bon prix ? C’est un casque souvent vendu plus de 400 €. 329 € est le meilleur prix jamais atteint pour un tel produit. Notez que Darty propose la même offre.

Les objets pour la maison au Black Friday

Google Nest Cam : 146 € au lieu de 199 € (Amazon)

Google Nest Cam

La Google Nest Cam est une excellente caméra sans fil à installer chez soi, diffusant un flux en temps réel sur l’application Google Home. Elle possède un mode vision de nuit et sa recharge permet de tenir plus ou moins 4 mois, largement suffisant pour des vacances (si vous avez 4 mois de vacances). Comment tient-elle aussi longtemps ? Elle dispose de capteurs secondaires basse consommation capables de détecter des mouvements dans la pièce et n’allume l’enregistrement qu’en cas d’intrusion.

Est-ce un bon prix ? Pas mal ! On l’a déjà vue à 139 € en vente flash. Cela reste une bonne occasion.

Facebook Portal : 30 € au lieu de beaucoup trop

Facebook Portal au Black Friday

Facebook a tué son Portal. L’entreprise ne proposera plus d’évolution et a mis la gamme au placard. Dès lors, les magasins déstockent l’objet à bas prix. À quoi sert-il ? Imaginez-le comme un outil de visioconférence familial. C’est un ensemble caméra et micro qui se fixe à votre téléviseur et vous permet de faire des appels en visio à vos contacts. Il fonctionne avec Facebook Messenger, mais aussi avec Zoom et WhatsApp.

Est-ce un bon prix ? À 30 €, vous ne prenez pas de risque pour cet objet unique en son genre. À installer chez vos grands-parents ?

Dyson V11 : 499 € au lieu de 549 € (Darty)

Dyson V11

Le Dyson V11 est l’un des derniers-nés de l’entreprise britannique d’aspirateurs balais surpuissants. Il ne possède pas le LASER du V12, mais fait tout aussi bien sinon : 60 minutes d’autonomie, adaptation automatique de l’aspiration, etc. On se retrouve avec un aspirateur balais haut de gamme qui, en plus, possède un excellent SAV en cas de pépin.

Est-ce un bon prix ? On le voit plutôt entre 500 et 600 €. Donc à 499 €, c’est nickel.

Netatmo caméra de surveillance : 119 € au lieu de 199 € (Amazon)

La caméra Netatmo

La caméra d’intérieur Netatmo est une bonne caméra de surveillance compatible HomeKit, Alexa et Assistant Google. Elle vous donne des alertes intrusion en direct et est capable de reconnaître les visages que vous avez enregistrés. Mieux, pour votre vie privée, le flux vidéo est enregistré sur une carte SD à l’intérieur de la caméra et non sur un cloud. Cela fait également de la caméra Netatmo une caméra sans abonnement.

Est-ce un bon prix ? Oui par rapport à son prix normal et à différentes promotions. Cela dit, elle a déjà été vue à 99 € sur Amazon.

Withings Body+ : 69 € au lieu de 99 € (Darty)

Withings Body+ au Black Friday

Withings est le champion français de la santé connectée et ses produits sont de très bonne qualité. La balance Withings Body+ est l’un de nos préférés : elle permet de suivre son poids avec précision, mais aussi de connaître les courbes précises de différents paramètres, comme la masse musculaire, les graisses ou l’eau. Bref, autant de paramètres qui permettent d’atteindre des objectifs de poids ou de masse.

Est-ce un vrai bon prix ? 69 €, c’est le prix soldé habituel ces derniers mois. Ni un excellent prix, ni un mauvais prix : un juste prix.

Google Nest Wifi : 69 € au lieu de 159 € (Leclerc)

Google Nest Wifi

Le Google Nest Wifi est, grosso-modo, le routeur pour les nuls. Un outil efficace pour mailler un appartement avec un bon réseau Wi-Fi, simple à configurer, mais sans entrer dans trop de détails techniques. Il ne conviendra pas aux experts, mais sera bien plus efficace que les prises Wi-Fi et autres dongles extenseurs de portée. Attention, le Nest Wifi n’est pas Wi-Fi 6.

Est-ce un bon prix ? Il s’agit d’un bon prix promotionnel qu’il a déjà bénéficié plusieurs fois.

Dyson V10 : 379 € au lieu de 429 € (Boulanger)

Le Dyson V10

On adore les aspirateurs Dyson (c’est à peu près tout ce que l’entreprise sait faire de bon), mais c’est assez clair qu’ils sont très onéreux en temps normal. On recommande d’ailleurs d’attendre une période de promotion pour s’équiper. Un conseil qui tombe à pic, puisque l’un des modèles les plus haut de gamme, le V10, est en promotion pour la Black Friday Week. C’est un aspirateur-balais puissant qui peut tourner pendant 60 minutes, soit le temps de faire une belle surface de ménage. C’est son principal avantage par rapport aux versions précédentes (V8), qui ne tiennent qu’une trentaine de minutes.

Est-ce un bon prix ? Une promo Dyson n’est jamais une immense remise, donc une petite remise est toujours chouette. C’est un des meilleurs prix constatés pour ce modèle en tout cas.

Lunii : 44 € au lieu de 64 € (Amazon)

Lunii au Black Friday

Le jouet qui raconte des histoires, made in France et stars des parents, est en promotion pour le Black Friday. Lunii a l’apparence d’un poste radio en plastique qui raconte des histoires aux enfants. Mais le twist, c’est que ces histoires sont interactives et les enfants peuvent changer leur cours en interagissant avec l’appareil. Le tout, sans le moindre écran.

Est-ce un bon prix ? On le trouve souvent à 54 € en promotion. C’est 10 € de moins pour le Black Friday.

Les forfaits du Black Friday

Forfaits Lebara Mobile : à partir de 5,99 € par mois

Forfaits Lebara Mobile

On ne va pas se mentir, Lebara Mobile n’est pas le premier opérateur qui nous vient à l’esprit quand on imagine changer de forfait. Et pourtant, il faut reconnaître que sur la 4G, leurs offres sont les plus intéressantes à date : pour 5,99 €, l’opérateur propose 40 Go de données, appels et SMS illimités et surtout, le réseau Orange. Et puis comme c’est sans engagement et avec la SIM offerte, vous pouvez changer rapidement si cela ne vous plaît pas.

Est-ce un bon prix ? Impossible de faire mieux avec autant de données.

La fibre Orange à 19 € pendant un an

La fibre Orange

Orange lance une offre promotionnelle à 19 € pour son offre fibre musclée. Pendant un an, le prix reste à 19 € et passera ensuite à 41 €. Vous n’êtes pas engagés plus de 12 mois sur cette offre et vous pourrez donc changer dès qu’elle sera sur le point d’expirer (par exemple en passant chez Sosh : vous n’aurez même pas à changer de box). L’offre est disponible jusqu’au 30 novembre.

Est-ce un bon prix ? La meilleure fibre de France à 19 €, c’est bien. Pensez à changer d’offre quand le prix doublera.

Qu’acheter au Black Friday (et ne pas acheter) ?

Disons-le simplement : au Black Friday, la quasi-totalité des catégories de produits vendus sur le web est en promotion. À moins de chercher un appareil à IRM ou un yacht, tout ou presque sera affiché avec un prix barré. Les listes que nous avons reçues en 2021 comportaient près de 70 000 lignes — et ne concernaient pas tous les e-commerçants français.

Notre recommandation, en revanche, est de préparer une liste de produits en amont dont vous avez besoin. Déjà, pour éviter la surconsommation : acheter quelque chose simplement parce que ce n’est pas cher n’est pas forcément une bonne manière d’acheter. Faire des listes permet de cibler les produits en promotion et surtout, de vous faire une idée en amont du prix : vous verrez alors très simplement s’il s’agit d’une vraie promotion Black Friday ou d’une petite entourloupe.

Les marques de la tech traditionnellement en promotion le Black Friday et que l’on peut espérer acquérir à moindre coût sont légion : Apple, Samsung, Dyson, Dell, Xiaomi, Philips Hue, Panasonic, LG, Sonos, Oral-B, Roborock… rares seront celles qui ne proposeront pas au moins un bon plan. Même les opérateurs (Orange, Free, SFR, Bouygues, etc.) suivent et proposent des forfaits à d’excellents prix. Le monde de la mobilité n’est pas en reste et les grandes boutiques en ligne de vélo et de scooters électriques ont rejoint le mouvement.

Les AirPods Pro sont un hit des jours de promotion // Source : Louise Audry pour Numerama

Côté avertissement, il faut vraiment se méfier de l’effet promotion, particulièrement pervers :

Certains produits sont mauvais, même à bas prix ;

Certains bons produits sont à simplement quelques euros de plus toute l’année ;

Certains produits en promotion sont d’anciennes versions et le commerçant se gardent bien de le dire.

En d’autres termes, les meilleurs produits à acheter au Black Friday sont ceux qui sont tout à la fois de bons produits et vendus normalement trop cher par rapport à votre budget, ou dans l’absolu (citons les AirPods Max par exemple).

Reste qu’une bonne manière de ne pas se faire avoir est de nous suivre : il y a une bonne dizaine de manières de le faire. Nous proposerons des sélections triées sur le volet, avec de vrais bons produits.

Mais au fait, c’est quoi le Black Friday ?

Le Black Friday est une expression américaine, qui désigne grosso modo l’ouverture de la période des achats de Noël. Elle est historiquement rattachée à plusieurs facteurs : un pont que les employés américains prenaient entre Thanksgiving (toujours un jeudi) et le lundi qui suit, des heures supplémentaires des forces de l’ordre américaines ou les bouchons sur les routes. Bref, tout et n’importe quoi, mais qui a été transformé par la magie de la tradition médiatique en un événement commercial de promotions. Il s’est extrêmement bien exporté des États-Unis depuis une bonne dizaine d’années.

Numerama gagne-t-il de l’argent au Black Friday ?

Réponse courte : oui. Réponse longue : nous avons une page permanente dédiée à l’affiliation qui explique en toute transparence sa place dans notre modèle d’affaires et comment la rédaction l’utilise. Certains liens de cet article sont affiliés.

Nous respectons nos engagements auprès de nos lectrices et nos lecteurs en offrant du journalisme serviciel de qualité dans le monde de la tech et nous avons une liberté éditoriale totale sur nos guides d’achat, bons plans, tests, avis et recommandations. Vous trouverez partout sur le web (et même chez des médias généralistes respectables) des listes à puces de bons plans sans aucune justification, fournis par des agences qui ne connaissent pas les produits dont elles parlent ou des guides prémâchés par les e-commerçants : cela ne nous intéresse pas (et vous non plus). Nous utilisons également des outils développés en interne et des extensions publiques pour comparer les prix et les offres avant et pendant la période de promotions.

