Le Black Friday est là et tous les marchands bradent leurs prix. C’est l’occasion parfaite pour changer votre téléphone. Numerama dresse, pour vous, la liste des smartphones à moins de 200 euros à l’occasion du Black Friday.

Vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone, mais vous n’avez pas pour autant envie d’y laisser votre salaire. Malgré les offres du Black Friday sur les produits Apple et les promotions sur les Samsung, ces téléphones haut de gamme dernier cri restent assez onéreux.

Difficile aujourd’hui de trouver des téléphones simples, qui tiennent la route sans y mettre le prix. Le Black Friday est une excellente occasion pour s’équiper d’un smartphone moderne et de bonne facture pour pas trop cher. Découvrez la liste des téléphones qui vous coûteront moins de 200 € et que Numerama vous recommande.

Motorola E40 à 129 €

Autrefois marque leader dans la télécommunication, Motorola est toujours présent et propose avec son E40, un smartphone entrée de gamme modeste, mais qui remplit parfaitement ses fonctions.

L’écran de 6,5 pouces a une taille standard. Sa résolution en HD ainsi que sa fréquence de balayage de 90 Hz permettent un affichage confortable même s’il n’est pas de la plus haute précision. À ce prix, il faudra vous contenter de 64 Go de stockage. Ce qui reste largement suffisant pour passer ses coups de fil, garder en mémoires quelques photos et installer les applications de base.

L’appareil photo est très correct puisqu’il dispose d’un système triple appareil photo de 48 MP. Les clichés sont nets et lumineux. Comme souvent sur les smartphones dans cette gamme de prix, la batterie tient la charge et le Motorola E40 affiche une autonomie d’une quarantaine d’heures.

Offre Black Friday : Pack Motorola E 40

Est-ce un bon prix ? Déjà très abordable à son prix initial de 150 €. Il est difficile de trouver moins cher, surtout qu’il est vendu dans un pack contenant une coque et une protection en verre trempé. Le téléphone fonctionne bien pourvu qu’on n’attende pas de lui la réactivité d’un iPhone.

Xiaomi Redmi 10 à 149 €

La marque chinoise Xiaomi excelle dans la fabrication de smartphone entré de gamme. Si vous n’utilisez votre téléphone que dans ses fonctions les plus basiques, et que la qualité des photos n’est pas un critère d’achat, alors le Xiaomi Redmi 10 est fait pour vous.

Certes, son écran de 6,5 pouces n’a pas une dalle Super AMOLED à vous offrir, mais une dalle LCD avec tout de même un affichage en HD et un taux de rafraîchissement réglé à 90 Hz, qu’il est possible de paramétrer à 60 Hz.

L’appareil photo est d’une qualité quelconque avec un capteur principal de 50 mégapixels. Le téléphone dispose d’un espace de stockage de 128 Go ainsi que de 4 Go de RAM que vous pourrez compléter avec une carte microSD.

La batterie offre une très bonne autonomie et la possibilité de charger rapidement votre téléphone avec la charge rapide de 18 W. Le Redmi 10 se veut abordable et efficace et il accomplit sa mission à merveille.

Offre Black Friday : Xiaomi Redmi 10

Est-ce un bon prix ? Habituellement vendu aux alentours de 180 €, le trouver en dessous de 150 € est une excellente occasion pour changer de téléphone sans se ruiner.

Samsung Galaxy A03 à 159 €

Encore assez récent, le Samsung Galaxy A03 sorti en 2021 est un smartphone entré de gamme de la marque coréenne. À ce prix-là, forcément, des concessions sont faites sur certaines performances, notamment sur l’écran qui s’équipe d’une dalle LCD. Néanmoins, le Galaxy A03 a une proposition honnête dans cette gamme de prix. La résolution de l’écran est en Haute Définition et sa taille de 6,5 pouces s’inscrit dans la moyenne des écrans d’aujourd’hui. La fréquence d’affichage, réglée à 60 Hz, est suffisante pour l’usage basique d’un téléphone, mais devient un peu frustrante dès que l’on souhaite suivre un jeu un peu gourmand. Il offre 128 Go de stockage couplé à 4 Go de mémoire vive qu’il est possible d’agrandir avec une carte microSD.

La qualité des photos est classique avec un capteur de 48 Mpx. Quant à la batterie, ses 5 000 mAh lui confèrent une bonne autonomie pouvant dépasser la journée.

Offre Black Friday : Samsung A03

Est-ce un bon prix ? Oui. C’est un prix honnête au regard des caractéristiques offertes par le téléphone. Si vous attendez d’un téléphone un minimum de fluidité sans grosses performances, pas la peine de dépenser plus.

Vivo Y52 à 199 €

Ce smartphone de la marque chinoise Vivo à ce qu’il faut là où il faut. Très séduisant avec son look moderne et fin, le Vivo Y52 est fluide et rapide grâce à son processeur doté de 8 cœurs et de 128 Go de stockage. Équipé d’une généreuse batterie de 5 000 mAh, le Y52 peut tenir jusqu’à 48 heures et se recharge rapidement grâce à la charge rapide qu’il supporte. Muni d’un capteur grand angle de 48 Mpx, le téléphone prend de jolies photos, de jour comme de nuit grâce à la présence du flash, sans qu’elles soient exceptionnelles.

En plus de son joli design, l’écran de 6,58 pouces dispose d’une large surface d’affichage et la résolution en Full HD est visuellement agréable.

Offre Black Friday : Vivo Y 52

Est-ce un bon prix ? Avoir un téléphone de milieu de gamme compatible avec la 5 G à moins de 200 €, c’est une bonne affaire. En dehors de toutes promotions, le Vivo Y52 coûte environ 250 €. Beau, fin, fluide et fonctionnel, le Vivo Y52 vous accompagnera au quotidien sans vous décevoir.

Oppo Reno 7 à 249 €

Oui, c’est vrai que ça dépasse un peu les 200 euros, mais vraiment, il vaut le coup.

À ce prix-prix-là, pas de 5 G, mais de belles prestations pour ce smartphone milieu de gamme. Élégant et fin, il tient facilement dans la main sans glisser. Son écran de 6,7 pouces avec une dalle AMOLED propose un affichage correct, lumineux avec de belles couleurs. Son processeur, un Snapdragon 680 de 128 Go de stockage, n’est pas le plus récent, mais suffit largement pour une utilisation sommaire d’un smartphone. La batterie de 4 500 mAh permet au Reno 7 de tenir toute une journée.

L’appareil photo est de très bonne qualité avec un capteur principal grand-angle de 64 mégapixels. Le Reno 7 vous propose une fonction microscope, pour le moins originale. Si ce zoom x30 est plutôt réussi, il ne reste que très peu utile et surtout gadget.

Offre Black Friday : Oppo Reno 7

Est-ce un bon prix ? Initialement vendu à plus de 300 €, l’Oppo Reno bénéficie d’une jolie remise de 25 %. Il offre déjà un bon rapport qualité prix pour un téléphone milieu de gamme, mais à même pas 250 €, c’est une très bonne affaire.

