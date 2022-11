[Deal du Jour] Si vous souhaitez passer à la fibre, c’est le bon moment. Pour le Black Friday, Orange vous propose son abonnement fibre accompagné de sa Livebox 5 pour moins de 20 € par mois. L’offre se termine le 30 novembre prochain.

C’est quoi, cette offre d’Orange pour le Black Friday ?

L’abonnement Livebox Fibre Orange accompagné de la Livebox 5 est proposé au prix de 19,99 € par mois la première année. Un engagement de 12 mois est nécessaire pour profiter de ce tarif. Passé les 12 premiers mois, l’abonnement reviendra à son prix habituel de 41,99 € par mois. Cependant, vous pourrez, à partir de ce moment, résilier votre abonnement quand vous le souhaitez.

Orange propose aussi des offres sur ses autres abonnements :

Que propose cette offre Livebox Fibre ?

L’offre fibre d’Orange avec la Livebox 5 vous propose une connexion fibre optique dotée d’un débit jusqu’à 500 Mb/s en téléchargement et envoi, le tout avec le Wi-Fi 5. Le décodeur Ultra HD 4K est fourni sur demande et s’accompagne de 140 chaînes TV. Notez que les frais d’activation du décodeur s’élèvent à 40 €. Si vous souscrivez à l’offre, une ligne téléphonique sera ouverte. Elle comprend les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et DOM et dans plus de 110 pays.

Les offres Livebox Up Fibre et Livebox Max Fibre quant à elles, en plus de proposer de meilleurs débits, incluent un ou plusieurs répéteurs Wi-Fi 6 sur demande, pour 10 € de plus.

Cette offre du Black Friday fonctionne aussi sur l’abonnement au forfait ADSL. Ce dernier est au même prix que la fibre, soit 19,99 € par mois, avec un engagement de 12 mois. Passé la première année, il reviendra à son prix normal de 36,99 € par mois.

Le décodeur qui accompagne l’offre Livebox est sur demande // Source : Orange

Est-ce que cette offre sur la Livebox 5 d’Orange est une bonne affaire ?

C’est une très bonne affaire si vous souhaitez passer à la fibre. Seuls les nouveaux clients qui ne sont pas encore abonnés à une box internet chez Orange peuvent bénéficier de l’offre Black Friday. En revanche, si vous êtes uniquement client d’un forfait mobile chez Orange, vous pourrez en profiter.

Inutile de le rappeler, mais le réseau d’Orange est bien sûr excellent. Malgré l’engagement d’un an nécessaire pour bénéficier de la promotion, vous n’aurez pas de mauvaises surprises durant votre période d’engagement. Orange prévoit une offre de remboursement de 5 €/mois pendant 12 mois en cas de changement d’opérateur internet.

