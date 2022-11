[Deal du Jour] Durant la Black Friday Week, la souris sans fil MX Master 2S de Logitech est à un excellent prix. Conçue spécialement pour un usage bureautique, sa super ergonomie peut la destiner à un usage plus large.

C’est quoi, cette promotion sur cette souris de Logitech ?

Dans le cadre de la Black Friday Week, Amazon propose une réduction sur la souris MX Master 2S. Trouvable habituellement autour de 70 €, elle est ici proposée au prix de 48,99 €.

Notez que si vous profitez d’une offre du Black Friday vendue par Amazon pendant la semaine du Black Friday (du 18 au 28/11), et que son prix baisse avant le 5 décembre à 23 h 59 CET, Amazon vous rembourse automatiquement la différence.

Toute notre sélection de bons plans tech est à retrouver ici !

C’est quoi, cette souris Logitech ?

La MX Master 2S est une souris sans fil qui reprend le design déjà excellent de la MX Master première du nom. Toujours aussi confortable, elle est malheureusement un peu plus imposante et convient mieux aux grandes mains. Ses dimensions de ‎12.6 × 8.6 × 4.8 centimètres ne la destinent pas aux plus petites mains. Le confort ne sera pas forcément au rendez-vous dans le cas d’une longue utilisation. Pour le reste, sa forme bombée permet de reposer entièrement la main dessus et favorise la position de la paume. La MX Master 2S se manipule avec aisance et les doigts se placent naturellement. De plus, la tranche dédiée au pouce améliore grandement le grip.

Cette souris de Logitech utilise des matériaux agréables au toucher et peu glissants. Ils offrent à la MX Master 2S une impression de solidité plaisante, ainsi que des finitions globalement soignées.

Logitech MX Master 2S // Source : Logitech

Cette souris Logitech est-elle une bonne affaire ?

C’est même une excellente affaire ! Sept boutons sont présents sur la MX Master. En plus des boutons classiques et de la molette latérale, des boutons de tranche et une molette au-dessus du pouce sont présents et tous sont configurables. Vous pourrez en effet leur assigner des fonctions primaire et secondaire. Cette dernière est activable lorsque vous maintenez la touche Fn du clavier enfoncée. La molette est à défilement ultrarapide et passe automatiquement du mode de défilement cranté au mode libre, sans clic préalable. Il suffit de lui donner une impulsion rapide pour qu’elle tourne à toute vitesse.

Niveau glisse, les déplacements sont fluides et silencieux. La souris se déplace très bien et son usage peut même s’étendre à de la simple bureautique. Joueuses et joueurs de jeu vidéo y trouveront facilement leur compte et apprécieront la précision des mouvements. Enfin, pleinement chargée, la MX Master 2S bénéficie d’une autonomie de deux mois. En à peine trois minutes, elle sera suffisamment rechargée pour tenir une journée entière. La recharge s’effectue via la prise USB de l’ordinateur.

Pour aller plus loin avec les souris

👉 Consultez notre guide des meilleures souris du Black Friday

👉 Black Friday 2022 : on vous explique tout

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.