Pour le Black Friday, Samsung a des arguments pour vous faire changer de téléviseur. Le constructeur propose des réductions importantes sur la plupart de ses gammes, y compris les plus récentes.

Le catalogue 2022 de téléviseurs Samsung n’a jamais connu une telle diversité de dalles différentes. LCD, OLED, QLED, Neo QLED : difficile de savoir quel type de dalle est le plus adapté à ses besoins.

Afin de vous aider à sélectionner votre nouveau téléviseur, et profiter des promotions proposées par Samsung pour le Black Friday, on fait le point sur les qualités des principaux modèles de téléviseurs proposés par le constructeur.

Samsung Neo QLED : une qualité d’image incomparable en 4 ou 8K

Pour sa gamme Neo QLED, Samsung a fait le choix d’un rétroéclairage Mini LED. Une technologie qui repose sur des LED plus petites qu’à l’accoutumée, et donc plus nombreuses. Elles procurent un meilleur contrôle de la luminosité, des contrastes, et ainsi, une meilleure gestion du rendu des couleurs.

La gamme Neo QLED de Samsung profite aussi d’un tout nouveau processeur, le Quantum Processor. Il utilise l’intelligence artificielle et le deep learning pour améliorer la qualité de vos contenus et obtenir une expérience visuelle quasi-parfaite en 4 ou 8K. Il permet aussi d’adapter convenablement le contenu à vos yeux. Il le fait grâce au mode EyeComfort, qui adapte la luminosité en fonction de l’heure de la journée, ou Real Depth Enhancer qui donne une impression de relief et de profondeur à vos images.

Outre une expérience connectée poussée, qui vous permet d’accéder très facilement aux services de SVOD, à vos objets connectés ou à votre assistant vocal, les téléviseurs Neo QLED sont aussi taillés pour le jeu grâce à leurs ports HDMI 2.1. Ils permettent de jouer jusqu’en 4K à 144 Hz avec les consoles de dernière génération. De quoi obtenir une expérience fluide en toute circonstance.

Téléviseur Neo QLED 43QN90B (2022). // Source : Samsung

Si vous cherchez un téléviseur Neo QLED 4K, Samsung vous propose de découvrir sa référence 43QN90B et sa diagonale de 43 pouces avec une réduction de 300 euros pour le Black Friday. Une belle ristourne, qui fait tomber son prix à 999 euros sur toute la période.

Téléviseur Neo QLED 65QN800B (2022). // Source : Samsung

Si vous êtes tenté par l’expérience 8K, c’est vers le 65QN800B qu’il faut vous tourner. Cet écran de 65 pouces est proposé à 2 699 euros grâce à une réduction de 1 000 euros tout ronds. Ce téléviseur profite aussi d’une ODR (offre de remboursement) de 400 euros qui vous permet de réduire la facture à 2 299 euros.

Le TV OLED Samsung 55S95B à 1 499 euros

La technologie OLED se démarque par la qualité de ses noirs, dans la mesure où la technologie employée fait que chaque pixel émet (ou non) sa propre lumière. Si vous recherchez un téléviseur pour regarder du sport, ou bien des films, y compris en HDR, c’est un écran OLED qu’il vous faut.

Samsung dispose, depuis peu, de TV OLED dans son catalogue, avec le 55S95B. Outre sa diagonale de 55 pouces et sa définition 4K, il se démarque par sa compatibilité avec de nombreuses normes, entre Dolby Atmos pour le son et HDR10+ pour l’image. La présence de ports HDMI 2.1 et l’expérience connectée complète (TV, SVOD, assistant vocaux, SmartThings) constituent un plus non négligeable.

Téléviseur OLED 55S95B. // Source : Samsung

Pour le Black Friday, il bénéficie d’une réduction de 600 euros qui le fait tomber à 1 499 euros.

LE TV QLED Samsung 65Q60B à 899 euros (via ODR)

La technologie QLED de Samsung repose sur un filtre de quantum dots. Celui-ci vient améliorer le système de rétroéclairage, afin d’obtenir des images très lumineuses, tout en évitant la dérive des couleurs. En résulte une image éclatante, avec des couleurs vives et précises. Les téléviseurs QLED ont l’aussi l’avantage d’être plus accessibles que les OLED.



Les téléviseurs QLED de Samsung profitent également d’un faible input lag, idéal pour jouer à des jeux vidéo compétitifs. C’est, par exemple, le cas du Samsung 65Q60B.

Cet écran 4K de 65 pouces dispose de tout l’arsenal des TV Samsung les plus modernes que ce soit en matière d’image ou de fonctionnalités (TV connecté, HDR 10+). Elle offre aussi une expérience gaming augmentée grâce à plusieurs éléments, comme le Gaming Hub de Samsung (qui permet d’accéder à des services de jeu en streaming comme GeForce NOW). On note aussi la présence de ports HDMI 2.1 permettant de jouer avec les consoles du moment dans les meilleures conditions.

Téléviseur QLED 65Q60B (2022). // Source : Samsung

En ce moment, cet écran est proposé avec une réduction de 300 euros, ce qui vous permettra de l’obtenir pour 999 euros. Vous pouvez aussi profiter d’une ODR de 100 euros supplémentaires pour faire descendre la facture d’un cran.

Pour le Black Friday, Samsung vous aide à accrocher votre TV au mur

En complément des réductions proposées sur bon nombre de ses modèles, Samsung vous propose un petit bonus fort sympathique. Si vous faites l’acquisition d’un modèle concerné par l’opération, vous obtiendrez automatiquement une accroche murale sans payer un centime de plus. Cette dernière se rajoutera automatiquement à votre panier.

Sachez aussi que, si vous le souhaitez, un technicien peut intervenir chez vous gratuitement pour installer l’accroche et le TV où vous le désirez. Tout ce que vous avez à faire, c’est sélectionner « Livraison avec mise en service et installation de l’accroche murale » au moment de décider du mode de livraison, après avoir validé votre panier.

