[Deal du jour] Cdiscount propose le MacBook Air (2020), équipé de la performante puce Apple M1, à moins de 1 000 €. Depuis la sortie du nouveau MacBook Air M2, Apple a discrètement augmenté le prix du M1 de 1 129 € à 1 199 €. Cette promotion est une bonne occasion de se le procurer.

C’est quoi, cette promotion sur le MacBook Air M1 ?

Cdiscount propose une réduction sur le MacBook Air M1 de 2020. Trouvable sur le store officiel d’Apple à 1 199 €, il est ici proposé au prix de 999 €. Après l’augmentation surprise de 50 € sur son prix de base, cette promotion est bienvenue.

C’est quoi, ce MacBook Air ?

L’ultraportable d’Apple possède les dimensions idéales de 30,41 x 21,24 x 1,61 cm pour un poids de 1,29 kg. Le MacBook Air M1 est facilement transportable grâce à son poids plume et se glissera facilement dans un sac à dos. Il est doté d’un écran Rétina de 13,3 pouces qui propose une résolution de 2 560 x 1 600 pixels. Bien que le contraste soit limité, la luminosité est excellente. L’écran du MacBook Air M1 est globalement bien équilibré et la présence du filtre antireflet permet une utilisation en extérieur sans problème. Il s’accompagne de la technologie True Tone, qui permet une gestion dynamique de la température des couleurs, en fonction de la lumière ambiante.

Le châssis de la machine est en aluminium pour une bonne sensation de solidité. Son design est proche de celui du MacBook Pro 13 et les finitions sont comme toujours excellentes. Il est doté d’un clavier Magic Keyboard confortable, lui-même doté d’un capteur d’empreintes Touch ID bien pensé. Sa puce M1 lui offre une excellente autonomie. Comptez entre 10 h et 15 h d’autonomie en fonction de l’utilisation. Enfin, il est de plus très silencieux.

Le MacBook Air sous processeur M1 // Source : Capture d’écran Numerama

Ce MacBook Air M1 est-il une bonne affaire ?

Le MacBook Air M1 n’est pas souvent en promotion, c’est donc une excellente affaire. En plus de la fameuse puce M1, l’ordinateur portable d’Apple embarque un SSD de 256 Go et 8 Go de RAM. La puce maison à 8 cœurs booste grandement l’efficacité du système d’exploitation. Safari, la suite logicielle iWorks, ou des applications professionnelles plus gourmandes comme Final Cut Pro, tourneront avec rapidité et fluidité. Le MacBook Air M1 ne rame pas et ne chauffe que très peu, même en l’absence de ventilateurs.

La puce M1 est plus puissante et rapide que l’Intel Core-i7 et globalement moins chère que ce que proposent les concurrents dans les mêmes gammes. Pour pointer du doigt quelques défauts, les haut-parleurs délivrent un son correct, mais ne remplacent pas des haut-parleurs externes ou un casque. La webcam intégrée ne propose qu’une résolution de 720p. L’image est correcte, mais encore une fois, une webcam externe de meilleure qualité ne sera pas de trop. Enfin, le MacBook Air M1 ne possède que deux ports USB-C/Thunderbolt.

Pour mieux comprendre l’offre sur le MacBook Air (2020)

