Google ne laissera plus la possibilité de retourner à l’ancienne interface de Gmail. Le retrait de l’option est prévu pour novembre

C’est la suite logique des efforts de Google d’imposer sa nouvelle interface pour Gmail : à partir du mois de novembre, la refonte visuelle du webmail va devenir la norme pour tout le monde, qu’importe ce que les internautes en pensent. Cela veut dire, entre autres, que l’option permettant de retourner à l’interface d’origine va être prochainement retirée.

C’est dans un billet de blog publié le 8 novembre que l’entreprise américaine a fait part de ses plans. À toutes fins utiles, et pour mieux faire passer la pilule, Google fait savoir qu’il est toujours possible de modifier le thème de Gmail (c’est-à-dire l’agencement des couleurs, essentiellement) et quelques autres options. Mais la disposition générale, elle, va rester.

Le vieux Gmail Le nouveau Gmail

Une vue générale sur les autres outils de Google

Google dit avoir conçu cette interface pour regrouper ses diverses applications dédiées à la communication — Gmail pour le courrier électronique, Chat pour la messagerie instantanée, Meet pour la visiophonie et Spaces pour les communautés. Tout cela se fait à travers une vue intégrée, avec une barre latérale qui fait office de raccourci vers les multiples services.

Il faut noter néanmoins qu’il est possible de cacher cette barre latérale, dans les dans la configuration rapide de Gamil. En appuyant sur la roue crantée en haut à droite de l’écran, vous avez un menu déroulant et une rubrique « Applis dans Gmail ». Libre à vous d’activer ou de désactiver la totalité ou certaines de ces applications. Si vous les enlevez toutes, la barre disparaît.

Les projets de Google quant au design de Gmail remontent bien avant 2022, mais c’est à partir du mois de février de cette année que l’entreprise a commencé à en parler. Ensuite, le groupe a progressivement poussé en sa faveur — la société a ainsi activé la nouvelle interface par défaut pour tout le monde cet été, tout en laissant une option pour retourner en arrière.