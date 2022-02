Dès le mois de février 2022, Gmail va changer de look pour les comptes professionnels.

Pour les professionnels indépendants et les entreprises, Google met à disposition une suite de logiciels dans le cloud et de services nommée Google Workspace (ex G-Suite). Au cœur de cette collection d’outils se trouve la célèbre messagerie Gmail, qui agrège de plus en plus de fonctionnalités autour du bon vieux mail. La pandémie de Covid-19 ayant accéléré l’adoption des logiciels liés au télétravail, Google, comme d’autres, a avancé au pas de course pour répondre aux nouveaux besoins de sa clientèle, notamment sur la visioconférence et le travail collaboratif.

Mais Gmail n’est pas en reste et Google montre dès le mois de février 2022 qu’il souhaite laisser à sa messagerie une place de choix dans son écosystème, avec une refonte complète de sa présentation pour les comptes professionnels. La capture d’écran partagée par Google montre que la barre de gauche va être complètement remaniée pour permettre de passer de Gmail à Google Meet (l’outil de visioconférence) en un clic. Les réunions à distance pourront être rejointes directement dans cet onglet de Gmail, sans ouvrir une nouvelle fenêtre.

Le vieux Gmail Le nouveau Gmail

Google en profite également pour pousser ses concurrents à Slack : Chat et Spaces (anciennement Rooms). Le deux fonctionnalités seront disponibles dans la même barre latérale et pourront avoir des notifications. L’objectif de Google est clair : faire de Gmail une sorte de centre de contrôle de toute la communication d’une entreprise qui utilise Workspace. Et, pourquoi pas, de grappiller des parts de marché sur des solutions en avance par rapport à l’offre pro du géant de Mountain View — Slack, déjà évoqué, mais également Notion ou Trello, qui offrent beaucoup plus de possibilités aux professionnels pour organiser leur temps et leurs tâches.

Quand cette nouvelle interface de Gmail sera-t-elle disponible ?

Google, à son habitude, va proposer une mise à jour en plusieurs temps.

Dès le 8 février 2022 : le changement va commencer à être déployé sur les comptes professionnels qui ont choisi les mises à jour rapides, avec une fenêtre proposant aux utilisateurs et utilisatrices de tester la nouvelle version de Gmail.

En avril 2022 : la nouvelle expérience sera affichée par défaut avec la possibilité d’utiliser l’ancienne version au choix.

Fin juin 2022 : l’ancienne version aura disparu et la nouvelle version sera la seule version disponible.

En d’autres termes, vous avez intérêt à l’apprécier. Google n’a pas communiqué sur une éventuelle mise à disposition de cette nouvelle version au grand public.