[Deal du Jour] La Fnac propose actuellement un bundle Xbox Series S avec une carte-cadeau de 50 € offerte à utiliser sur le store de la console. L’offre n’est que sur le modèle digital de la console de Microsoft.

C’est quoi, ce pack Fnac sur la Xbox Series S ?

La Xbox Series S de Microsoft est vendue 299,99 € sur le store officiel. La Fnac propose un pack qui contient la console et une carte-cadeau de 50 €. D’une valeur de 349,99 €, ce pack Fnac Xbox Series S et carte-cadeau est vendu au prix de 299,99 € . Attention, ce pack n’existe qu’avec la Xbox Series S, la version digitale qui ne possède pas de lecteur disque.

C’est quoi, cette console de Microsoft ?

La Xbox Series S est la version digitale de la nouvelle console de Microsoft. Elle est plus compacte que sa grande sœur, la version Series X, car elle est dépourvue de lecteur disque. Elle est aussi moins puissante, avec un processeur de 4 TFlops et 10 Go de RAM, contre 12 TFlops et 16 Go pour le modèle X. Son disque SSD autorise seulement 512 Go de stockage, contre 1 To pour le modèle supérieur. Ce modèle S est de ce fait une version plus abordable que la Series X, grâce aux quelques concessions faites par Microsoft.

La machine est donc orientée 100 % téléchargements et il sera peut-être nécessaire de vous procurer une solution de stockage annexe. Une carte mémoire ou un disque dur externe vous permettront d’augmenter le stockage efficacement. Sa définition optimale est de 1080-1440p pour une fréquence d’image entre 60 fps et 120 fps. Cette Xbox Series S se destine aux joueuses et joueurs occasionnels ou à celles et ceux qui ne souhaitent pas nécessairement conserver leurs jeux dans la console.

Est-ce que ce pack Fnac est une bonne affaire ?

Suite à la hausse de prix de Sony sur la PlayStation 5, Microsoft annonçait ne pas augmenter ses tarifs. Mais il semblerait que l’inflation ait raison de la Xbox Series S/X et qu’une hausse des prix soit envisagée début d’année prochaine. À l’heure actuelle, la position tarifaire de Microsoft est plutôt avantageuse face à son concurrent. Les Xbox Series S/X coûtent respectivement 300 € et 500 €. Ce pack Fnac offre avec la Series S une carte-cadeau de 50 €, c’est donc une excellente affaire.

Vous trouverez tous les détails pour utiliser une carte-cadeau Xbox sur la page dédiée du site officiel. Sachez juste que lorsque vous utilisez une carte, le montant est tout de suite ajouté au solde de votre compte Microsoft. Vous pourrez alors dépenser l’argent comme bon vous semble sur le store de votre Xbox. Que ce soit pour acheter Call of Duty: Modern Warfare II (vous pourrez compléter le solde manquant), ou prendre cinq mois d’abonnement au Xbox Game Pass. Ce dernier offre un accès illimité à une vaste bibliothèque de jeux. Microsoft ajoute régulièrement de nouveaux titres à son catalogue, parfois dès leur lancement.

