[Deal du Jour] Le combo MK235 clavier et souris sans fil pour Windows de la marque Logitech est actuellement en promotion. Basiques, mais essentiels, les deux accessoires sont de qualité et remplaceront facilement vos vieux claviers et souris.

C’est quoi, la promotion sur ce combo clavier et souris ?

Trouvable habituellement autour de 35 €, le combo MK235 de Logitech avec clavier et souris est actuellement au prix de 26,15 € sur Amazon.

C’est quoi, ces accessoires Logitech ?

Clavier et souris sont d’une taille standard dans ce combo de la marque Logitech. Les touches du clavier sont fluides et légèrement incurvées, pour une expérience de frappe plutôt confortable. De plus, vous aurez la possibilité de surélever le clavier pour une position optimisée. Les finitions sont propres pour un modèle de cette gamme. Sa conception n’est pas la plus luxueuse possible, mais le plastique ne craque pas et les touches sont silencieuses. Malheureusement, ces dernières ont leurs caractères imprimés dessus. Prévoyez avec le temps que les lettres les plus utilisées s’effacent. L’absence de voyant sur les touches Verr Maj et Verr Num peut aussi être un problème.

La souris, quant à elle, est optique et peut s’utiliser de la main gauche ou de la main droite. Elle est compacte, légère et agréable à manipuler. Seuls les classiques boutons clic droit et gauche et la molette sont présents.

Le Combo clavier et souris sans fil MK235 de Logitech // Source : Logitech

Est-ce que cet ensemble de Logitech est une bonne affaire ?

À moins de 30 € c’est une bonne affaire si vous souhaitez acquérir un ensemble clavier et souris à un bon rapport qualité-prix. Vous n’aurez pas besoin de coupler ou d’installer de logiciel pour utiliser le combo. L’option Plug and Play avec le récepteur USB offre une connexion sans fil instantanée. Souris et clavier fonctionne avec des piles, une pile AA pour la souris et deux piles AAA pour le clavier. Comptez plus de deux ans de durée de vie pour le clavier et presque une année entière pour la souris.

Bien sûr, Logitech propose ici des accessoires basiques qui sont loin des claviers et souris haut de gamme que vous pourrez trouver. Mais pour dépanner en télétravail ou au bureau, ou pour remplacer d’anciens accessoires défectueux, ce combo MK235 de Logitech possède un excellent rapport qualité prix grâce à cette réduction.

