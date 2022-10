Le lancement de Firefox 106 en octobre s’accompagne d’un support accru de l’édition des documents PDF.

Sortie le 18 octobre, la nouvelle version de Firefox 106 est livrée avec une meilleure prise en charge des documents PDF. Dorénavant, il est possible de les éditer, que ce soit pour y inclure du texte, des dessins ou des signatures. Au passage, Firefox rend son lecteur PDF par défaut sur Windows, si vous réglez Firefox comme navigateur web par défaut.

D’une simple liseuse PDF à un éditeur sur Firefox

Cela fait presque dix ans que Firefox s’est ouvert à la prise en charge des fichiers PDF. Cela a commencé avec Firefox 19, en février 2013. À l’époque, il ne s’agissait que d’une liseuse de documents PDF, en natif. La fondation Mozilla, qui encadre le développement du logiciel, souhaitait faciliter la vie des internautes, en évitant de recourir à un module tiers.

Au fil des versions suivantes, cet outil s’est enrichi. Firefox 81, sorti en 2020, a révisé son esthétique et ajouté la prise en charge des formulaires AcroForm. Cette gestion s’est améliorée par la suite, notamment avec Firefox 83 et Firefox 103, avec en particulier la mise en évidence des champs requis dans les formulaires PDF, afin de ne pas les manquer.

Les premières briques de la gestion des PDF remontent à 2013 dans Firefox. // Source : Mozilla

Firefox n’est pas le seul navigateur à supporter les fichiers PDF, bien sûr, mais il était important que le logiciel ne manque pas le coche. D’abord, parce que face à Google Chrome, il est capital d’être un couteau-suisse aussi étendu que possible, pour demeurer une alternative crédible et attractive — ce qui, malheureusement pour Mozilla, peine à faire la différence.

Ensuite, parce que le navigateur est la porte d’accès privilégiée au web et le logiciel est l’interface pour interagir avec de nombreux fichiers et formats. Or, les documents PDF sont extrêmement répandus sur le web. Pour limiter la friction, Firefox épaule les internautes en se substituant aux outils tiers — même si, pour certaines options, les modules et programmes dédiés restent utiles.