Firefox 81 est disponible au téléchargement. Au programme, des bugs corrigés, une gestion améliorée des fichiers PDF, un nouveau thème visuel et la possibilité de mieux contrôler l'audio et la vidéo via le clavier ou le casque.

C’est depuis le 22 septembre que la nouvelle version de Firefox est disponible pour le grand public. Moins spectaculaire que, par exemple, la refonte de sa déclinaison pour Android, cette mise à jour apporte avec elle quelques nouveautés bienvenues pour tirer davantage parti du navigateur. Les notes complètes de mise à jour de Firefox 81 sont disponibles en anglais sur le site de Mozilla. Voici les principaux points à retenir.

Meilleure prise en charge des PDF

Depuis la version 80 de Firefox, il est possible de définir le navigateur pour qu’il soit le visualiseur de PDF du système par défaut. Avec Firefox 81, l’outil de visualisation bénéficie d’un nouveau look, avec un fond clair et une barre d’action redessinée. Mais surtout, il est annoncé la prise en charge d’AcroForm, pour remplir directement un document PDF dans la visionneuse de Firefox.

Comme l’explique Adobe dans sa documentation, ces formulaires incluent des champs de saisie dans lesquels il est possible d’inscrire des données, de cocher des cases et ainsi de suite. Cela n’a l’air de rien, mais c’est une fonctionnalité-clé quand on manie des PDF. Firefox indique que le remplissage des PDF arrivera bientôt, sans donner de date précise. En clair, seules les fondations ont été jetées.

Un nouveau thème intégré

Dans l’univers de la tech, il a beaucoup été question des thèmes sombre et clair pour habiller les applications. Firefox n’y a pas échappé : la version 68 du navigateur a rendu disponible le mode sombre pour toute l’interface sur Windows 10. Ce qui est inhabituel par contre, c’est l’ajout de thèmes colorés. Mozilla se jette à l’eau en livrant le thème Alpenglow avec Firefox 81.

Ce nouveau thème colorise les boutons, les menus et les fenêtres. La partie supérieure de Navigateur arbore par exemple un dégradé allant d’un bleu sombre à un rose pâle, tandis que le fond d’une zone de saisie du texte, comme la barre d’URL ou celle donnant accès à d’autres moteurs de recherche, vire au violet sombre lorsqu’on la sélectionne. Ce thème se trouve dans « Outils », « Modules complémentaires » et « Thèmes ».

Et aussi :

Plusieurs autres changements sont à signaler : il est possible de mettre en pause ou de lire des fichiers audio ou des vidéos dans Firefox directement depuis le clavier ou le casque, y compris lorsque l’on se trouve sur un autre onglet, un autre programme ou même quand le PC est verrouillé. Par ailleurs, le mode Picture in Picture, très pratique pour conserver une vidéo au premier plan, va voir son design évoluer.

Par ailleurs, pour l’Amérique du Nord seulement, Firefox peut mémoriser la carte bancaire pour les achats en ligne, avec un remplissage automatique. Cette version corrige sept failles de sécurité, dont quatre sérieuses. Enfin, Firefox indique une meilleure prise en charge de certains types de fichiers, dont le format image WebP que l’on croise de plus en plus sur le web. Sont aussi concernés le XML et le SVG.

