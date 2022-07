Mozilla annonce la sortie de Firefox 103. Les nouveautés ne renversent pas la table, mais rendent l’utilisation du navigateur web toujours plus agréable.

La nouvelle mise à jour de Firefox est sortie le 26 juillet 2022 et c’est déjà la huitième de l’année. Firefox 103 apporte dans sa besace neuf correctifs de sécurité pour résoudre plusieurs failles qui avaient été signalées à Mozilla — parmi ces patchs, on en dénombre deux jugées critiques, cinq moyennement risquées et enfin deux dernières relativement bénignes.

Rien que pour cela, il est recommandé de mettre à jour le navigateur web afin de limiter son exposition à d’éventuelles menaces informatiques futures. Mais Firefox 103 ne se contente pas de boucher les trous dans le logiciel. Il apporte aussi des nouveautés et étend des fonctionnalités qui ont commencé à être déployées dans le programme depuis plusieurs versions déjà.

Mozilla sort Firefox 103. Les changements ne sont pas fondamentaux, mais rendent l’utilisation toujours plus confortable. // Source : Mozilla

Les nouveautés de Firefox 103