Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, les nouveaux smartphones de Google, viennent d’être officiellement annoncés ce jeudi. La firme de Mountain View a aussi dévoilé d’autres produits au cours de sa conférence, comme la très attendue Google Pixel Watch, première montre connectée du constructeur.

Google a officialisé les modalités de lancement des Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Les nouveaux smartphones seront disponibles à compter du 13 octobre 2022. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes, avec des offres intéressantes pour le lancement. Pour rappel, le smartphone de Google sera disponible en deux versions. Les Pixel 7 et 7 Pro reprennent les grandes lignes et caractéristiques de leurs prédécesseurs, avec toutefois quelques améliorations attendues.

En dehors de meilleurs capteurs et capacités en photographie, ce sont les premiers smartphones de la marque à bénéficier du processeur maison nouvelle génération, le Google Tensor G2. Ils ouvrent aussi la voie au système d’exploitation Android 13. De plus, alors que ses concurrents, comme Apple, augmentent de plus de 15 % le prix de sa dernière génération de smartphone, Google propose des prix qui s’alignent sur la génération précédente. Le Pixel 7 est proposé à partir de 649 € et le 7 Pro à partir de 899 €.

Si vous souhaitez les acquérir le jour j, les précommandes sont accessibles dès maintenant.

Quelles offres de précommande ?

Pour toute précommande d’un smartphone Pixel 7 et 7 Pro, Google, ainsi que les revendeurs qui participent à l’opération, vous offrent une paire d’écouteurs Pixel Buds Pro (d’une valeur de 219 €) pour la précommande d’un Pixel 7. Pour la précommande d’un Pixel 7 Pro, la montre Pixel Watch (d’une valeur de 379 €) sera offerte. Ces offres de précommande seront incluses directement dans le panier chez certain revendeur, ou sur demande via un formulaire pour d’autres.

Dans tous les cas, le nouveau smartphone de Google ne viendra pas seul si vous le commandez entre le 6 octobre 2022 et le 18 octobre 2022, date de fin des offres de lancement.

Où précommander le Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro ?

Le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro se déclinent chacun en deux modèles différents :

Pixel 7 modèle 128 Go au prix de 649 €

Pixel 7 modèle 256 Go au prix de 749 €

Pixel 7 Pro modèle 128 Go au prix de 899 €

Pixel 7 Pro modèle 256 Go au prix 999 €

Chaque modèle se voit bien sûr décliné en plusieurs coloris : Neige, Noir Volcanique et Vert Citron pour le Pixel 7, Neige, Noir Volcanique et Vert Sauge pour le Pixel 7 Pro.

Les six modèles proposés par Google. Quellle est votre couleur préférée ? // Source : Google

