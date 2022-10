TikTok commence à vous ennuyer ? Ne désinstallez pas tout de suite l’application ! Numerama vous sélectionne chaque mois quelques chaînes TikTok créatives, drôles ou captivantes.

Et voilà, l’automne et son froid sont arrivés. Quoi de mieux que de se servir un thé dans sa plus jolie tasse, s’emmitoufler dans un bon gros plaid et scroller sur TikTok pendant des heures sans culpabiliser de pas sortir profiter du bon temps. Évidemment, on vous conseille surtout de regarder notre compte TikTok, mais chez Numerama, on est aussi friands des créations des autres. Alors voici notre sélection pour le mois d’octobre !

Stéphanie Brissay

Stéphanie Brissay est une styliste passionnée. Dans ses TikToks, elle nous parle de fashion, que ce soit à travers des histoires personnelles ou historiques, mais elle nous présente aussi ses propres créations. Avec son drôle de ton et ses expressions presque cartoonesques, Stéphanie est attachante et a le don de rendre son sujet intéressant pour tout le monde.

Loïc et les Zanimaux

Loïc, aka @lezanimaux, est un amoureux des animaux… et les animaux tombent amoureux de lui en retour. Avec ses TikToks, il nous partage toutes ses rencontres animalières et sa connaissances de la moindre petite espèce. Sur son compte vous allez tout autant croiser des chiens, des chats et des chevaux que des araignées, des chenilles et des puces… si vous êtes entomophobe, ce n’est peut-être pas le compte idéal.

Pablo & Rodrigo

Peut-être qu’enfant, vous aimiez regarder les vidéos gags avec des chats qui parlent. Eh bien certaines personnes n’ont jamais perdu l’amour pour les paroles de chats, c’est le cas d’Audrey et Hugo, qui partagent régulièrement les vidéos de Pablo et Rodrigo. Ces deux Sacrés de Birmanie ont chacun un caractère bien différents et n’attendent que vous pour grossir les rangs de leur « chartel ». En plus, tous les dimanches, vous pouvez les voir en live sur la plateforme !

Eva & François / Ynotece

Pourquoi pas mélanger mode et pop culture ? Eva et François, aka @ynotece, nous partagent des petites analyses plus ou moins poussées sur la manière dont les personnages de films, de séries ou même de jeux vidéos sont habillés. Ils ont aussi une chaîne YouTube, où ils développent un peu plus leurs analyses.

Karsten Belt

Vous aimez le saxophone et être agréablement surpris ? Vous allez adorer Karsten Belt. Il a 21 ans et un objectif très simple : ajouter des solos de saxophone dans tous les morceaux. Car toutes les chansons ont besoin d’un solo de saxophone (si, si, on vous jure). Un compte TikTok qu’on ne pensait pas avoir besoin, mais dont on peut difficilement se passer.