Les outils de nettoyage les plus populaires comptent des centaines de millions de téléchargements. Ils peuvent se révéler utiles pour effacer quelques fichiers oubliés, mais ne sont pas plus des applis miracles.

On les voit passer sur Google Play ou l’App Store et on se demande si elles sont réellement utiles. Les applications de nettoyage promettent toutes la même chose : effacer des fichiers indésirables pour rendre votre téléphone plus performant. Cela semble trop beau pour être vrai : cliquer sur quelques boutons et avoir un téléphone comme neuf. Ne vous attendez pas à un tel miracle évidement, néanmoins, une appli de nettoyage a des avantages. Au fil du temps, les fichiers temporaires, inutiles et le cache s’accumulent et occupent de l’espace de stockage sur le téléphone.

Si vous disposez d’un modèle haut de gamme, doté d’une fabuleuse mémoire, vous ne serez peut-être pas concerné, mais les smartphones à prix moyen ont leur limite. Certaines applis accumulent des données pour mieux fonctionner (le cache) et après une année d’utilisation, vous avez sûrement téléchargé de nombreux fichiers dont vous avez totalement oublié l’existence aujourd’hui : un document pro, un ticket pour un musée, un justificatif, etc.

Une application telle que CCleaner fournit un service classique de suppression des fichiers. // Source : CCleaner

Des bons gestes en complément

C’est là que les fameux outils de nettoyage peuvent vous servir. « Une appli de ce type mettra en évidence des fichiers inutiles ou indésirables que vous pourrez supprimer. Il est possible de faire tout ça manuellement, mais cela demande un peu de pratique. Néanmoins, les experts en cyber ont constaté que la plupart d’entre elles contenaient un logiciel malveillant. Il convient de vérifier le site de l’appli en question avant de la télécharger » nous explique Dany Da Silva, responsable marketing pour la société BitDefender. Les plus connues sont disponibles gratuitement – Files by Google, CCleaner, Droid Optimizer, SD Maid – et cumulent des centaines de millions de téléchargements.

Dans un souci de performance du smartphone, Dany Da Silva recommande également de mettre à jour son interface. « Les dernières versions d’OS alertent mieux sur les traitements de données, mais aussi de sécurité » ajoute-t-il. « Un stockage sur le cloud permettra toujours de désengorger un appareil. Enfin, un outil de cybersécurité pour vérifier les applications n’est jamais de trop » précise l’expert.

À noter, qu’un outil de nettoyage peut fonctionner en arrière-plan et sera donc une appli de plus en activité sur votre smartphone. Le mieux reste de s’en servir de temps à autre pour un nettoyage mensuel par exemple.