Comment faire le ménage facilement dans Gmail

Une boite de réception Gmail peut atteindre sa pleine capacité plus rapidement que l’on ne l’imagine. Faire le ménage s’avère nécessaire pour libérer de l’espace. Plusieurs outils existent pour traquer les mails les plus lourds.

Avec plusieurs gigaoctets mis à disposition, il n’est pas étonnant que la plupart des utilisateurs de Gmail ne prennent pas garde à la gestion de leur boite de réception. La suppression des anciens mails n’est pas l’activité la plus fréquente, tout comme la désinscription aux newsletters et aux publicités. Or, c’est oublier que ces 15 Go d’espace ne sont pas réservés qu’à Gmail.

Ce volume est en effet un espace de stockage partagé entre d’autres services de Google, à savoir Drive et Photos. Or, ces deux produits peuvent rapidement prendre beaucoup de place sur ces 15 Go, au détriment de votre correspondance numérique. Faire le ménage sur Drive et Photos constitue bien sûr une première réponse à cette inflation.

Nettoyer Google Drive

Lorsque la boite mail se remplit, la plupart des utilisateurs de Gmail réagissent en supprimant le maximum de courriels : anciens et inutiles. Néanmoins, les utilisateurs de Gmail oublient parfois qu’ils ont un autre levier à disposition : la chasse aux fichiers très volumineux sur Drive et Photos — il y a sans doute de quoi faire, entre des photos qui doublonnent et des PDF obsolètes.

Avant tout, il vous faut faire le ménage sur votre Google Drive. Regardez combien d’espace de stockage vous utilisez sur Gmail, Google Drive, et vos photos. Dans un premier temps, connectez-vous sur votre compte Gmail puis accédez à la page de stockage située sur Google Drive. Il faut cliquer sur «Afficher les détails» pour voir la répartition du stockage sur la plateforme.

Si la majorité de votre espace de stockage Google Drive est occupée par Google Photos, allez dans Paramètres, puis assurez-vous que la taille de téléchargement est sélectionnée comme «Haute qualité » au lieu de «Original». Cela aura pour effet de compresser les clichés sans trop dégrader leur rendu visuel, tout en limitant leur poids.

Supprimer les mails inutiles et volumineux

Vous ne savez pas quels e-mails prennent le plus d’espace dans votre boîte Gmail ? Cliquez sur l’icône symbolisant des réglages, à droite de la barre de saisie et de recherche. Vous pouvez ensuite rechercher des e-mails avec des pièces jointes et des e-mails sur une certaine taille, regardez ceux qui prennent le plus de place et supprimez-les. Il existe même des requêtes spéciales.

Vider sa corbeille

Envoyer ses mails dans la corbeille ne change rien sur le poids qu’ils occupent dans Gmail. Certes, ils finissent par être détruits au bout de 30 jours — cela vous permet si besoin de rattraper un message que vous voulez finalement garder. Mais si vous êtes sûr de vous, vous pouvez sauter cette étape et demander une suppression immédiate, totale ou sur certains mails.

Se désabonner des Newsletters et des infos inutiles

Il est très important à prendre en compte que certains sites vous demandent de cocher la case «recevoir des newsletters» ou la promotion sur certains produits lors de la création de votre compte. Pour éviter le stockage inutile, pensez à limiter les mails de newsletters et à vous désabonner de celles-ci — l’idéal ici restant d’éviter de s’abstenir de s’inscrire à tout et n’importe quoi.

Il ne faut pas oublier que votre boite mail n’est pas un lieu de stockage, bien au contraire. Si vous voulez stocker et sauvegarder vos documents , on vous propose de lire notre article qui vous explique tout sur la façon de sauvegarder vos fichiers, vos travaux et bien sûr vos mails.