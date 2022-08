Amazon a racheté le 5 août l’entreprise iRobot, le fabricant des aspirateurs Roomba. L’acquisition illustre un peu plus le désir d’Amazon de se faire une place de choix dans la domotique.

Après avoir racheté Blink en 2017, Ring en 2018 et Eero en 2019, Amazon vient de signer le 5 août 2022 l’acquisition de iRobot, le fabricant des aspirateurs autonomes Roomba. Cette liste peut étonner : les aspirateurs n’ont pas grand-chose à voir, à première vue, avec les caméras de sécurité de Ring et de Blink, ni même avec les routeurs de Wi-Fi d’Eero.

Pourtant, avec ces acquisitions, le géant américain du commerce électronique révèle encore plus son envie de se faire une place de taille dans le secteur de la domotique — et il s’invite encore un peu plus chez ses clients.

L’interface Alexa pour Amazon Echo. // Source : Louise Audry

Alexa, les Echo Dot, les caméras et maintenant les aspirateurs

On peut dire que l’arrivée d’Amazon dans la domotique date de 2014, avec la première version de l’assistant vocal Alexa et de ses enceintes connectées Echo Dot. Depuis, le géant accumule les rachats dans le secteur. L’acquisition de Blink, un fabricant de caméras de sécurité connectée en 2017 a signé le premier véritable investissement de l’entreprise dans le secteur. Un an plus tard, en 2018, c’était au tour de Ring, un autre spécialiste des caméras, de rentrer dans le giron, puis d’Eero.

Tous ces achats montrent bien qu’Amazon désire, à terme, pouvoir proposer toute une gamme de produits à ses clients pleinement pilotables avec Alexa. À l’heure actuelle, il est d’ores et déjà possible de prononcer des formules à l’oral à Alexa pour que le Roomba exécute une tâche ménagère. À l’avenir, cette intégration devrait être encore plus poussée.

L’aspirateur Roomba 980. // Source : Roomba

Cette acquisition n’est très vraisemblablement pas la dernière. D’autres sociétés qui évoluent dans la domotique et les appareils connectés pourraient à leur tour tomber dans l’escarcelle du groupe. Y compris dans du petit électroménager. L’acquisition d’iRobot et de ses appareils Roomba peut d’ailleurs être vue comme un premier jalon en ce sens.

En dehors de la domotique, il faut signaler les larges investissements d’Amazon dans le secteur de la santé et des médicaments, avec Amazon Pharmacy. La tendance se voit surtout aux États-Unis, où les clients peuvent commander et se faire livrer des médicaments, même sur ordonnance — en France, la pratique n’est cependant pas autorisée. Encore une preuve qu’Amazon veut s’immiscer dans des segments très différents du quotidien de ses clients.

Quelles sont les entreprises spécialisées dans la domotique qu’Amazon a rachetées ?