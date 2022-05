[Deal du jour] Les French Days sont terminés. Mais cela n’empêche pas Amazon de poursuivre les promotions sur certains produits, et notamment sur son enceinte connectée Echo Dot, proposée à seulement 29,99 euros avec un bonus sympathique.

Les solutions pour utiliser l’assistant vocal Alexa sont nombreuses. Mais l’une des plus pratiques et moins onéreuses demeure l’enceinte connectée Echo Dot d’Amazon. La 4ème génération du produit est actuellement à 29,99 euros au lieu de 59,99 euros. De quoi interagir avec votre maison connectée, écouter de la musique ou encore obtenir des réponses à vos questions en quelques secondes à moindre frais.

Notez que la promotion concerne aussi bien les modèles anthracite, blanc et bleu-gris et qu’il est possible de profiter de 6 mois gratuits d’Amazon Music Unlimited.

Echo Dot 4 // Source : Boulanger

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’est-ce que l’Echo Dot ?

Une fois branchée sur secteur et connectée à Internet en passant par l’application Alexa, l’Echo Dot peut remplir de nombreuses fonctions. Outre lire du contenu audio via un service de streaming, une radio, un podcast ou autre, ce produit connecté réagit à votre voix. Il peut ainsi répondre à des questions, gérer votre agenda et votre temps, mais aussi interagir avec la domotique de la maison (ampoules, caméra, autres enceintes, thermostat, etc.). Pour les allergiques à la voix, il est possible de couper le microphone intégré et des boutons action et volume sont présents sur le dessus. Une sortie audio 3,5mm est également là.

Amazon met spécialement en avant le côté écologique de cette solution, peu gourmande en énergie et conçue en partie de matériaux recyclés.

Quels autres modèles propose Amazon ?

Amazon propose également les enceintes Echo (79,99 euros) et Echo Studio (199,99 euros). Celles-ci profitent notamment de haut-parleurs de meilleure qualité, mais aussi d’un support du Dolby et du Dolby Atmos. Les petits budgets peuvent aussi se rabattre sur la 3ème génération de l’Echo Dot (27,99 euros au lieu de 49,99 euros) au design plus compact.

Quels sont les avantages à commander chez Amazon ?

Si vous êtes membre Prime, vous pourrez profiter sans frais de la livraison rapide. Les retours sur Amazon en cas de souci ou de changement d’avis sont simples et rapides. Enfin, il est possible de profiter de 6 mois d’Amazon Music Unlimited gratuitement en cas de commande.

