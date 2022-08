Vous débutez sur Instagram, et souhaiteriez donc savoir comment publier vos photos ou vos vidéos sur l’application ? On vous explique tout dans cet article.

Aujourd’hui, Instagram fait partie des applications les plus populaires dans le monde — elle compte plus de 1,39 milliard d’utilisateurs actifs, et plus de 22 millions d’utilisateurs rien qu’en France. Ce réseau social de partage d’images et de vidéos connaît un franc succès auprès des différentes catégories d’âges. Pour rappel, il a été lancé en 2010 par l’Américain Kevin Systrom, ainsi que le Brésilien Michel Mike Kreiger.

Même si utiliser l’application n’est pas très compliqué, se familiariser avec Instagram nécessite un peu de temps et n’est pas une mince affaire. Ainsi, si vous faites vos débuts sur l’application, et que vous souhaitez savoir comment publier vos images et vos vidéos sur Instagram, nous vous proposons ce petit tutoriel pour tout vous expliquer. Alors, attachez votre ceinture. À vos marques… Prêts ? Partez !

Comment publier une image ou une vidéo sur Instagram // Source : Maddi Bazzocco / Unsplash

Partager une image ou une vidéo Instagram sur son profil

Que vous soyez un simple utilisateur lambda, une personnalité publique ou un même photographe professionnel, partager vos images ou vos vidéos vous permet de rester en contact avec vos abonnés.

Comment faire ? Il faut tout d’abord vous connecter sur l’application mobile — il est utile de le préciser, car il n’est pas possible de partager ses photos ou même ses vidéos depuis le site. Voici donc les étapes qu’il faut suivre :

Lancez l’application Instagram.

Entrez vos identifiants et connectez-vous à l’application.

Une fois dans la page d’accueil, vous verrez un bouton « + », en haut à droite de l’écran.

C’est par là !

Cliquez sur le bouton « + », puis sélectionnez une image ou une vidéo dans votre galerie. Si vous préférez prendre immédiatement celle-ci depuis votre téléphone, appuyez sur la petite icône de pellicule en bas à droite.

Appuyez ensuite sur « Suivant ». Vous aurez alors la possibilité de rajouter un filtre à l’image ou la vidéo sélectionnée.

Et encore par ici !

Enfin, vous pourrez écrire une petite légende avant votre publication. Notez que ce n’est pas obligatoire, et si vous voulez sauter l’étape, vous pouvez directement cliquer sur « Partager ».

Prendre une image et la partager en story sur Instagram

Cheese !

Instagram propose le même système de publication des stories que Snapchat, Messenger ou YouTube — vous avez donc la possibilité de partager une image, une vidéo, ou même de repartager une story pendant un temps limité de 24h. Pour ce faire, il vous faudra suivre les étapes suivantes :

Connectez-vous à Instagram.

Cliquez sur le bouton « + », en haut à droite de l’écran.

Faites défiler l’écran en bas à droite vers « Story » .

. Prenez votre photo, et appuyez sur « Suivant ».

Partager une story directement depuis sa pellicule

Faites défiler l’écran en bas à droite vers « Story ».

Défilez une nouvelle fois l’écran vers le bas pour trouver votre galerie d’image.

Partagez les plus belles photos de vos chats ! // source : Rayan Assad pour Numerama

Sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaiteriez partager.